Скандал у Тайвані: депутатка вимагає депортації блогера з України через сексизм

Депутатка міської ради Тайбея Мяо Боя заявила, що шукатиме законні механізми для депортації українського блогера Романа Коваля після його публікацій з сексистськими висловлюваннями на її адресу. Скандал викликав широкий резонанс у Тайвані та привернув увагу політиків, громадських діячів і представників української громади.

Мяо Боя під час виступу в Тайбеї в липні 2023 року. Фото: Рух "Taiwan Stands With Ukraine"

Причиною конфлікту став допис Коваля, опублікований 26 липня у Threads. Блогер порадив депутатці "носити спідницю", прокоментував її зовнішність та заявив, що одружився б з нею, якби вона "перестала прикидатися чоловіком".

У відповідь Мяо Боя звинуватила українця у неповазі до тайванського суспільства. Вона наголосила, що Тайвань від початку повномасштабної війни підтримує Україну, а сам Коваль прибув до країни, рятуючись від російської агресії.

За інформацією Taipei Times, уродженець Луганська Роман Коваль переїхав до Тайваню влітку 2022 року в межах гуманітарної стипендіальної програми Університету Дунхуа. У соцмережах він веде сторінки під псевдонімом "Келуо", де регулярно публікує дописи з критикою фемінізму, ЛГБТКІ+-спільноти та гендерної рівності.

Це не перший скандал за участі блогера. Раніше він уже викликав обурення після того, як без дозволу опублікував фотографію дівчини та висловився щодо її одягу. Коли депутатка нагадала про цей випадок, Коваль відповів, що їй це не загрожує, адже вона "не наважується носити спідницю".

Мяо Боя заявила, що як представниця громади зобов'язана захищати громадян Тайваню від образ з боку іноземців, тому розгляне можливість юридичного видворення блогера. Її позицію підтримали представники Соціал-демократичної партії, тайванські митці, громадські активісти та українська громада на острові.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Тайвань переймає в України військовий досвід.