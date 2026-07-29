Скандал в Тайване: депутат требует депортации блоггера из Украины из-за сексизма

Депутат городского совета Тайбэя Мяо Боя заявила, что будет искать законные механизмы для депортации украинского блоггера Романа Коваля после его публикаций с сексистскими высказываниями в ее адрес. Скандал вызвал широкий резонанс в Тайване и привлек политиков, общественных деятелей и представителей украинской общины.

Мяо Боя во время выступления в Тайбэе в июле 2023 года. Фото: Движение "Taiwan Stands With Ukraine"

Причиной конфликта стало сообщение Коваля, опубликованное 26 июля в Threads. Блогер посоветовал депутату "носить юбку", прокомментировал ее внешность и заявил, что женился бы на ней, если бы она "перестала притворяться мужчиной".

В ответ Мяо Боя обвинила украинца в неуважении к тайваньскому обществу. Она подчеркнула, что Тайвань с начала полномасштабной войны поддерживает Украину, а сам Коваль прибыл в страну, спасаясь от российской агрессии.

По информации Taipei Times, уроженец Луганска Роман Коваль переехал в Тайвань летом 2022 года в рамках гуманитарной стипендиальной программы Университета Дунхуа. В соцсетях он ведет страницы под псевдонимом "Келуо", где регулярно публикует сообщения с критикой феминизма, ЛГБТКИ+-сообщества и гендерного равенства.

Это не первый скандал с участием блоггера. Ранее он уже вызвал возмущение после того, как без разрешения опубликовал фотографию девушки и высказался по поводу ее одежды. Когда депутат напомнила об этом случае, Коваль ответил, что ей это не угрожает, ведь она "не решается носить юбку".

Мяо Боя заявила, что как представительница общины обязана защищать граждан Тайваня от оскорблений со стороны иностранцев, поэтому рассмотрит возможность юридического выдворения блоггера. Ее позицию поддержали представители Социал-демократической партии, тайваньские художники, общественные активисты и украинская община на острове.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тайвань перенимает у Украины военный опыт.