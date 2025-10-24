Емоційний короткометражний фільм "Versa" від студії Walt Disney Animation був показаний минулими вихідними на кінофестивалі Animation Is Film Festival.

Скандал у світі мультиків: Disney звинуватили у пропаганді традиційних цінностей

Зображення короткометражного фільму з того часу стали вірусними на X, і тисячі користувачів поділилися своїми думками щодо проєкту, передає Bored Panda.

На одному із кадрів зображено чоловіка та жінку, які тримаються за руки на тлі рожевого неба, де зірка освітлює вагітний живіт жінки, а біля їхніх сердець світяться ще дві зірки.

На іншому зображенні, навпаки, та сама пара зображена на тлі темного неба, лише з двома слабко сяючими зірками біля їхніх сердець.

За словами аніматора Малкона Пірса, який також працював над "Моаною", фільм розповідає про молоду пару, яка переживає цілий спектр емоцій, від горя та втрати до найвищої радості, вирушаючи у ефемерний "космічний танець життя".

У соціальних мережах багато коментаторів перевернули звичний сценарій, використовуючи фільм, щоб висміяти або критикувати гомофобів, які виступають проти представлення ЛГБТК+ у дитячих фільмах.

"Моя трирічна онука подивилася на мене своїми невинними очима і сказала: "Бабусю, чи нормально, що жінка кохає чоловіка?" Огидно…", – написала одна жінка в соціальних мережах.

"Змушувати мою онуку бачити цю огидну гетеросексуальну пропаганду; дитині не слід нав'язувати ці погляди в такому юному віці".

"Прокинувся, сміття все руйнує", – надрукував хтось інший.

"Сподіваюся, це жарт, бо так, для жінок нормально любити чоловіків", – втрутився інший користувач, а хтось інший додав: "Як гетеросексуал, я жахливо бачу, як мої переконання так відверто нав’язують тобі".

У тому ж ключі окремий користувач попросив "тримати цю огидну пропаганду гетеросексуального розмноження подалі від вразливих дітей".

Компанія Disney поступово почала включати ЛГБТК+ персонажів у свої фільми, такі як "Вперед", "Світловий рік", "Круелла" та "Тор: Кохання та грім", хоча їхня представленість все ще обмежена. Ці включення були зустрінуті критикою з боку консервативних груп, які назвали їх "пропагандою", спрямованою на маленьких дітей.

Прем'єра фільму "Versa" відбулася в червні на анімаційному фестивалі в Аннесі у Франції.

Як пояснив Пірс, історія фільму "Верса" була натхненна втратою його та його дружини Кілі немовляти Купера, та їхнім шляхом крізь кохання, втрату, горе та зцілення.

Довгий час аніматор не заходив до дитячої кімнати Купера, щоб уникнути болісних емоцій втрати. Коли він це робив, це "розщеплювало його", але також додавало йому сил і допомагало відновити зв'язок з дружиною.

Фільм використовує японське мистецтво кінцугі, в якому тріщини в кераміці заповнюються золотом як символом зцілення.

Пірс назвав свого покійного сина своєю "Полярною зіркою" як для проєкту, так і для всього свого життя.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що американський медіагігант Warner Bros. Discovery (WBD), який володіє такими брендами, як HBO, CNN, Discovery Channel і франшизами "Гаррі Поттер" та "Володар перснів", офіційно оголосив про можливість продажу. Після цієї заяви акції компанії зросли на 11%, а ринок очікує потенційної "війни ставок" серед медіахолдингів за покупку компанії.