Эмоциональный короткометражный фильм "Versa" от студии Walt Disney Animation был показан в минувшие выходные на кинофестивале Animation Is Film Festival.

Скандал в мире мультиков: Disney обвинили в пропаганде традиционных ценностей

Изображения короткометражного фильма с тех пор стали вирусными на X , и тысячи пользователей поделились своими мыслями по поводу проекта, передает Bored Panda.

На одном из кадров изображены мужчина и женщина, которые держатся за руки на фоне розового неба, где звезда освещает беременный живот женщины, а у их сердец светятся еще две звезды.

На другом изображении, напротив, та же пара изображена на фоне темного неба, только с двумя слабо сияющими звездами у их сердец.

По словам аниматора Малкона Пирса, также работавшего над "Моаной", фильм рассказывает о молодой паре, которая переживает целый спектр эмоций, от горя и потери до высочайшей радости, отправляясь в эфемерный "космический танец жизни".

В социальных сетях многие комментаторы перевернули привычный сценарий, используя фильм, чтобы высмеять или критиковать гомофобов, выступающих против представления ЛГБТК в детских фильмах.

"Моя трехлетняя внучка посмотрела на меня своими невинными глазами и сказала: "Бабушка, нормально ли, что женщина любит мужчину?" Отвратительно…", – написала одна женщина в социальных сетях.

"Заставлять мою внучку видеть эту отвратительную гетеросексуальную пропаганду; ребенку не следует навязывать эти взгляды в столь юном возрасте".

"Проснулся, мусор все разрушает", – напечатал другой комментатор.

"Надеюсь, это шутка, потому что да, для женщин нормально любить мужчин", – вмешался другой пользователь, а кто-то другой добавил: "Как гетеросексуал, я ужасно вижу, как мои убеждения так откровенно навязывают тебе".

В том же ключе отдельный пользователь попросил "держать эту отвратительную пропаганду гетеросексуального размножения подальше от уязвимых детей".

Компания Disney постепенно начала включать ЛГБТК персонажей в свои фильмы , такие как "Вперед", "Световой год", "Круэлла" и "Тор: Любовь и гром", хотя их представленность все еще ограничена. Эти включения были встречены критикой со стороны консервативных групп, которые назвали их пропагандой, направленной на маленьких детей.

Премьера фильма Versa состоялась в июне на анимационном фестивале в Аннесе во Франции.

Как пояснил Пирс, история фильма "Верса" была вдохновлена потерей его и его жены Кили младенца Купера, и их путем через любовь, потерю, горе и исцеление.

Долгое время аниматор не заходил в детскую комнату Купера, чтобы избежать болезненных эмоций потери. Когда он это делал, это расщепляло его, но также придавало ему сил и помогало восстановить связь с женой.

Фильм использует японское искусство концуги, в котором трещины в керамике заполняются золотом как символом исцеления.

Пирс назвал своего покойного сына своей "Полярной звездой" как для проекта, так и для всей своей жизни.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что американский медиагигант Warner Bros. Discovery (WBD), владеющий такими брендами, как HBO, CNN, Discovery Channel и франшизами "Гарри Поттер" и "Властелин колец", официально объявил о возможности продажи. После этого заявления акции компании выросли на 11%, а рынок ожидает потенциальной "войны ставок" среди медиахолдингов за покупку компании.