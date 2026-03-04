Скандал у книжковому світі: український ветеран відмовився від видання в Норвегії через книгу про вагнерівця

Український письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь відмовився від співпраці з найбільшим видавництвом Норвегії Cappelen Damm і скасував публікацію перекладу своєї книги норвезькою мовою. Причиною стало рішення видавництва раніше опублікувати книгу про російського найманця з ПВК.

Ветеран війни сказав «ні» найбільшому видавництву Норвегії: принципова позиція через історію російського найманця

Про це письменник розповів журналістам під час літературного вечора у Києві 17 лютого.

Йдеться про книгу Осне Сеєрстад під назвою “Ufred — Russland fra innsiden” (“Розбрат: Росія зсередини”). Одним із центральних персонажів цього видання став Андрій Медведєв — колишній боєць російської приватної військової компанії.

У книзі журналістка розповідає історію Медведєва, який воював у складі ПВК під Бахмутом, а пізніше втік із Росії. Авторка брала у нього інтерв’ю та спілкувалася з його родиною, а отримані матеріали стали основою книги, яка набула популярності у Європі.

Однак для українського письменника така публікація стала неприйнятною.

“Не можна спочатку давати голос убивцям — дезертували вони чи ні — а потім тим, хто захищається. Це розмиває межу між агресором і жертвою”, — наголосив Дронь.

Яку книгу хотіли видати норвежці

Видавництво запропонувало перекласти норвезькою мовою книгу Артура Дроня “Гемінґвей нічого не знає”. Це збірка есеїв, у якій автор описує свій досвід війни, поранення, втрату побратимів та складні духовні пошуки людини, яка пройшла фронт.

Книга була написана під час тривалої реабілітації після важкого поранення, отриманого на фронті.

Видання стало одним із помітних літературних явищ останніх років: наклад перевищив 40 тисяч примірників, а права на англомовний переклад придбало британське видавництво Jantar Publishing. Очікується, що англійська версія книги вийде восени 2026 року.

Окрім цього, один із фрагментів книги переміг у міжнародному проєкті перекладів CELA і буде перекладений дев’ятьма мовами.

Чому письменник відмовився від співпраці

Артур Дронь підкреслює, що його рішення не є критикою норвезьких видавців як таких. Навпаки, він визнає, що Cappelen Damm активно підтримувало Україну після початку повномасштабної війни.

Зокрема, видавництво:

– безкоштовно друкувало дитячі книги для українських біженців у 2022 році

– перекладало українську літературу норвезькою мовою

– видало роман Валер’ян Підмогильний “Місто”

Втім, письменник вважає принципово неправильним публікувати українські тексти поруч із історіями про російських військових.

“Я поважаю їхню підтримку України, але вважаю неприпустимим виходити в одному видавництві з росіянами, книжками про російських військових чи виступати з ними на спільних подіях”, — зазначив він.

Проблема ширша, ніж один видавничий конфлікт

На думку Дроня, ситуація демонструє більш глибоку проблему — часткове нерозуміння природи російсько-української війни на Заході.

Письменник пояснює, що в європейському інформаційному просторі іноді намагаються подати історії росіян і українців як дві рівнозначні точки зору.

Однак, за його словами, така практика фактично стирає моральну межу між агресором і жертвою.

“Наші європейські партнери щиро нас підтримують, але інколи не бачать, що надавати голос росіянам — це шкідливо й аморально. Якщо ми це розуміємо, ми маємо говорити про це прямо”, — підкреслив автор.

Хто такий Артур Дронь

Артур Дронь — український письменник, поет і ветеран російсько-української війни. До повномасштабного вторгнення він працював івент-менеджером у Видавництво Старого Лева та видав поетичну збірку “Гуртожиток №6”.

Після початку повномасштабної війни він вступив до лав Збройних сил України і брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі.

У жовтні 2024 року письменник отримав важке поранення, після чого був демобілізований через інвалідність. Саме під час реабілітації він написав книгу “Гемінґвей нічого не знає”, яка стала бестселером і привернула увагу міжнародної літературної спільноти.

