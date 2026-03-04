Скандал в книжном мире: украинский ветеран отказался от издания в Норвегии из-за книги о вагнеровце

Украинский писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь отказался от сотрудничества с крупнейшим издательством Норвегии Cappelen Damm и отменил публикацию перевода своей книги на норвежский язык. Причиной стало решение издательства ранее опубликовать книгу о российском наемнике из НДС.

Ветеран войны сказал «нет» крупнейшему издательству Норвегии: принципиальная позиция из-за истории русского наемника

Об этом писатель рассказал журналистам во время литературного вечера в Киеве 17 февраля.

Речь идет о книге Осне Сейерстад под названием "Ufred — Russland fra innsiden" ("Раздор: Россия изнутри"). Одним из центральных персонажей этого издания стал Андрей Медведев – бывший боец российской частной военной компании.

В книге журналистка рассказывает историю Медведева, воевавшего в составе ПИК под Бахмутом, а позже скрывшегося из России. Автор брала у него интервью и общалась с его семьей, а полученные материалы стали основой книги, которая приобрела популярность в Европе.

Однако для украинского писателя подобная публикация стала неприемлемой.

"Нельзя сначала давать голос убийцам — дезертировали они или нет — а затем защищающимся. Это размывает границу между агрессором и жертвой" , — подчеркнул Дронь.

Какую книгу хотели издать норвежцы

Издательство предложило перевести на норвежский язык книгу Артура Дроня "Гемингвэй ничего не знает" . Это сборник эссе, в котором автор описывает свой опыт войны, ранения, потерю собратьев и сложные духовные поиски человека, прошедшего фронт.

Книга была написана во время продолжительной реабилитации после тяжелого ранения, полученного на фронте.

Издание стало одним из заметных литературных явлений последних лет: тираж превысил 40 тысяч экземпляров , а права на англоязычный перевод приобрело британское издательство Jantar Publishing . Ожидается, что английская версия книги выйдет осенью 2026 года.

Кроме того, один из фрагментов книги победил в международном проекте переводов CELA и будет переведен на девять языков.

Почему писатель отказался от сотрудничества

Артур Дронь подчеркивает, что его решение не является критикой норвежских издателей как таковых. Напротив он признает, что Cappelen Damm активно поддерживало Украину после начала полномасштабной войны.

В частности, издательство:

– бесплатно печатало детские книги для украинских беженцев в 2022 году

– переводило украинскую литературу на норвежский язык

– издал роман Валерьян Подмогильный "Город"

Впрочем, писатель считает принципиально неправильным публиковать украинские тексты наряду с историями о русских военных.

"Я уважаю их поддержку Украины, но считаю недопустимым выходить в одном издательстве с россиянами, книгами о российских военных или выступать с ними на общих событиях" , — отметил он.

Проблема шире одного издательского конфликта

По мнению Дроня, ситуация демонстрирует более глубокую проблему – частичное непонимание природы российско-украинской войны на Западе .

Писатель объясняет, что в европейском информационном пространстве иногда пытаются представить истории россиян и украинцев как две равнозначные точки зрения.

Однако, по его словам, такая практика фактически стирает нравственную границу между агрессором и жертвой.

"Наши европейские партнеры искренне нас поддерживают, но иногда не видят, что придавать голос россиянам — это вредно и безнравственно. Если мы это понимаем, мы должны говорить об этом прямо" , — подчеркнул автор.

Кто такой Артур Дронь

Артур Дронь – украинский писатель, поэт и ветеран русско-украинской войны. До полномасштабного вторжения он работал ивент-менеджером в Издательство Старого Льва и издал поэтический сборник "Общежитие №6" .

После начала полномасштабной войны он вступил в ряды Вооруженных сил Украины и участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской и Запорожье.

В октябре 2024 года писатель получил тяжелое ранение, после чего был демобилизован из-за инвалидности. Именно во время реабилитации он написал книгу "Гемингвэй ничего не знает" , которая стала бестселлером и привлекла внимание международного литературного сообщества.

Читайте также в "Комментариях", что популярный у 90-х российский певец Андрей Губин резко высказался о представителях современной эстрады, в частности о когда-то украинской певице Ани Лорак.