Скандал навколо Винника набирає обертів: у Молдові хочуть скасувати концерти

У Молдові розгорівся новий культурний скандал, пов’язаний із запланованими концертами відомих артистів. Міністерство культури країни виступило проти проведення виступів одразу трьох виконавців — Олега Винника, Діани Арбєніної та Нурлана Сабурова, що викликало широкий резонанс.

Мінкульт Молдови виступив проти виступів Винника, Арбєніної та Сабурова

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Noi.

У відомстві прямо заявили, що вважають проведення таких заходів недоцільним і рекомендували організаторам розірвати будь-які домовленості з артистами, щоб уникнути можливих проблем із їхнім в’їздом до країни. Йдеться про ризики, які можуть призвести до зриву концертів уже на фінальному етапі підготовки.

У чому причина заборони

У Міністерстві культури наголосили, що організатори несуть відповідальність за вплив артистів на публіку. Саме тому вони повинні максимально уважно оцінювати потенційні наслідки виступів.

У заяві підкреслюється, що культурний простір має залишатися середовищем діалогу, свободи та творчого самовираження, однак це не виключає необхідності врахування репутаційних ризиків запрошених гостей.

Скандальний бекграунд артистів

Причини такого рішення частково пов’язані з попередніми скандалами навколо цих виконавців. Зокрема, Діана Арбєніна раніше опинилася в центрі критики після того, як під час концерту запросила на сцену дружину російського військового та публічно висловила підтримку сім’ям окупантів.

Не менш резонансною стала історія з Нурланом Сабуровим. У Казахстані активісти зверталися до прокуратури через відео, на якому комік передає техніку підрозділу, пов’язаному з ПВК “Вагнер”. Ці дії викликали підозри у можливому сприянні незаконним формуванням, а в Україні навіть вимагали перевірки його діяльності.

Що стосується Олега Винника, то його ім’я останнім часом також регулярно з’являється у медіапросторі через суперечливі заяви та публічні дискусії.

Чим це може закінчитися

Наразі остаточного рішення щодо заборони концертів немає, однак позиція Міністерства культури є чітким сигналом для організаторів. У разі ігнорування рекомендацій вони можуть зіткнутися з серйозними труднощами — аж до скасування заходів у останній момент.

Експерти вважають, що ця ситуація є частиною ширшої тенденції, коли держави починають жорсткіше контролювати культурний простір і уважніше ставитися до репутації іноземних артистів. Таким чином, концерти все частіше стають не лише мистецькою подією, а й політичним фактором, що впливає на рішення влади.

