Скандал навколо Винника набирає обертів: у Молдові хочуть скасувати концерти

Проніна Анна
У Молдові розгорівся новий культурний скандал, пов’язаний із запланованими концертами відомих артистів. Міністерство культури країни виступило проти проведення виступів одразу трьох виконавців — Олега Винника, Діани Арбєніної та Нурлана Сабурова, що викликало широкий резонанс.
Мінкульт Молдови виступив проти виступів Винника, Арбєніної та Сабурова
Як повідомляють "Коментарі", про це пише Noi.
У відомстві прямо заявили, що вважають проведення таких заходів недоцільним і рекомендували організаторам розірвати будь-які домовленості з артистами, щоб уникнути можливих проблем із їхнім в’їздом до країни. Йдеться про ризики, які можуть призвести до зриву концертів уже на фінальному етапі підготовки.
У Міністерстві культури наголосили, що організатори несуть відповідальність за вплив артистів на публіку. Саме тому вони повинні максимально уважно оцінювати потенційні наслідки виступів.
У заяві підкреслюється, що культурний простір має залишатися середовищем діалогу, свободи та творчого самовираження, однак це не виключає необхідності врахування репутаційних ризиків запрошених гостей.
Причини такого рішення частково пов’язані з попередніми скандалами навколо цих виконавців. Зокрема, Діана Арбєніна раніше опинилася в центрі критики після того, як під час концерту запросила на сцену дружину російського військового та публічно висловила підтримку сім’ям окупантів.
Не менш резонансною стала історія з Нурланом Сабуровим. У Казахстані активісти зверталися до прокуратури через відео, на якому комік передає техніку підрозділу, пов’язаному з ПВК “Вагнер”. Ці дії викликали підозри у можливому сприянні незаконним формуванням, а в Україні навіть вимагали перевірки його діяльності.
Що стосується Олега Винника, то його ім’я останнім часом також регулярно з’являється у медіапросторі через суперечливі заяви та публічні дискусії.
Наразі остаточного рішення щодо заборони концертів немає, однак позиція Міністерства культури є чітким сигналом для організаторів. У разі ігнорування рекомендацій вони можуть зіткнутися з серйозними труднощами — аж до скасування заходів у останній момент.
Експерти вважають, що ця ситуація є частиною ширшої тенденції, коли держави починають жорсткіше контролювати культурний простір і уважніше ставитися до репутації іноземних артистів. Таким чином, концерти все частіше стають не лише мистецькою подією, а й політичним фактором, що впливає на рішення влади.
Читайте також в "Коментарях", що на індонезійському острові Балі розгортається жорстка політика щодо іноземців, які масово переїхали сюди в останні роки. Місцева влада заявила про ліквідацію так званих “російських” та “українських” поселень, які сформувалися в окремих районах острова.