Скандал вокруг Винника набирает обороты: в Молдове хотят отменить концерты

В Молдове разразился новый культурный скандал, связанный с запланированными концертами известных артистов. Министерство культуры страны выступило против проведения выступлений сразу трех исполнителей — Олега Винника, Дианы Арбениной и Нурлана Сабурова, что вызвало широкий резонанс.

Минкульт Молдовы выступил против выступлений Винника, Арбениной и Сабурова

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Noi.

В ведомстве прямо заявили, что считают проведение таких мероприятий нецелесообразным и рекомендовали организаторам разорвать какие-либо договоренности с артистами во избежание возможных проблем с их въездом в страну. Речь идет о рисках, которые могут привести к срыву концертов на финальном этапе подготовки.

В чем причина запрета

В Министерстве культуры подчеркнули, что организаторы несут ответственность за влияние артистов на публику. Поэтому они должны максимально внимательно оценивать потенциальные последствия выступлений.

В заявлении подчеркивается, что культурное пространство должно оставаться средой диалога, свободы и творческого самовыражения , однако это не исключает необходимости учета репутационных рисков приглашенных гостей.

Скандальный бэкграунд артистов

Причины такого решения отчасти связаны с предыдущими скандалами вокруг этих исполнителей. В частности, Диана Арбенина ранее оказалась в центре критики после того, как во время концерта пригласила на сцену жену российского военного и публично поддержала семьи оккупантов.

Не менее резонансной стала история с Нурланом Сабуровым. В Казахстане активисты обращались в прокуратуру через видео, на котором комик передает технику подразделения, связанного с ПИК "Вагнер". Эти действия вызвали подозрения в возможном содействии незаконному формированию , а в Украине даже требовали проверки его деятельности.

Что касается Олега Винника, то его имя в последнее время также регулярно появляется в медиапространстве из-за противоречивых заявлений и публичных дискуссий.

Чем это может окончиться

Окончательного решения о запрете концертов пока нет, однако позиция Министерства культуры является четким сигналом для организаторов. В случае игнорирования рекомендаций они могут столкнуться с серьезными трудностями — вплоть до отмены мер в момент.

Эксперты считают, что эта ситуация является частью более широкой тенденции, когда государства ужесточают контролировать культурное пространство и внимательнее относиться к репутации иностранных артистов. Таким образом, концерты все чаще становятся не только художественным событием, но и политическим фактором , влияющим на решение власти.

