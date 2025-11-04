Скандал на "Міс Всесвіт-2025": учасниці покинули конкурс краси після образ організатора (ВІДЕО)

На конкурсі краси "Міс Всесвіт-2025" у Бангкоку спалахнув скандал, коли кілька учасниць залишили залу після публічних образ з боку організатора шоу. Інцидент спричинив хвилю обурення у соцмережах та поставив під сумнів репутацію міжнародного конкурсу краси.

Скандал на "Міс Всесвіт-2025". Фото з відкритих джерел

Під час церемонії нагородження, яку транслювали наживо на сторінці Miss Universe Thailand у Facebook, віцепрезидент організації "Міс Всесвіт" у регіоні Азія-Океанія Нават Іцарагрісіл дозволив собі образливі висловлювання на адресу учасниці з Мексики Фатіми Бош.

Чоловік прилюдно розкритикував конкурсантку за те, що вона пропустила один зі спонсорських заходів, назвавши її "дурною" та "неповажливою". Його слова викликали шок як серед присутніх у залі, так і серед глядачів, які стежили за ефіром.

Фатіма Бош одразу залишила зал, а слідом за нею ще кілька учасниць конкурсу, серед яких чинна "Міс Всесвіт" Вікторія Кьяр Тейлвіг з Данії. Таким чином учасниці конкурсу краси висловили своєрідний протест та підтримали колегу.

"Постояти за себе не завжди легко, але це — акт самоповаги та сили. Наші голоси буде почуто", — написала Тейлвіг у своєму Instagram.

Відео інциденту швидко розійшлося мережами, а момент набрав мільйони переглядів. Крім того, хештеги #StandWithMexico та #JusticeForFatima увійшли у світові тренди.

Невдовзі після скандалу Іцарагрісіл записав відео-виправдання у Facebook, де закликав конкурсанток повернутися до зали, але "крім Мексики", додавши, що "вона забагато говорить". Ця заява лише підлила олії у вогонь.

У соцмережах користувачі почали вимагати публічного вибачення та дисциплінарних заходів щодо організаторів.

Організація "Міс Всесвіт Мексика" виступила із заявою на підтримку своєї представниці.

"Жодна жінка, ні на якій сцені, не заслуговує на образи чи приниження. Ми стоїмо за цінності "Міс Всесвіт": повагу, гідність і розширення можливостей жінок”, — йдеться в заяві.

Світова організація Miss Universe повідомила, що направила до Таїланду спеціальну делегацію високого рівня, аби "забезпечити безпечне й професійне середовище для всіх учасниць". Розслідування інциденту триває, а фінал конкурсу заплановано на 21 листопада.

Україну на цьогорічному конкурсі представляє Софія Ткачук, яка володіє титулом "Міс Всесвіт Україна-2025".

