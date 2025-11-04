Скандал на "Мисс Вселенная-2025" участницы покинули конкурс красоты после оскорблений организатора (ВИДЕО)

Скандал на "Мисс Вселенная-2025". Фото из открытых источников

На конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2025" в Бангкоке разразился скандал, когда несколько участниц покинули зал после публичных оскорблений со стороны организатора шоу. Инцидент вызвал волну возмущения в соцсетях и подверг сомнению репутацию международного конкурса красоты.

Во время церемонии награждения, которую транслировали вживую на странице Miss Universe Thailand в Facebook, вице-президент организации "Мисс Вселенная" в регионе Азия-Океания Даже Ицарагрисил позволил себе оскорбительные высказывания в адрес участницы из Мексики Фатимы Бош.

Мужчина публично раскритиковал конкурсантку за то, что она пропустила одно из спонсорских мероприятий, назвав ее "глупой" и "неуважительной". Его слова вызвали шок как среди присутствовавших в зале, так и среди наблюдавших за эфиром зрителей.

Фатима Бош сразу покинула зал, а вслед за ней еще несколько участниц конкурса, среди которых действующая "Мисс Вселенная" Виктория Кьяр Тейлвиг из Дании. Таким образом, участники конкурса красоты выразили своеобразный протест и поддержали коллегу.

"Постоять за себя не всегда легко, но это акт самоуважения и силы. Наши голоса будут услышаны", — написала Тейлвиг в своем Instagram.

Видео инцидента быстро разошлось по сетям, а момент набрал миллионы просмотров. Кроме того, хэштеги #StandWithMexico и #JusticeForFatima вошли в мировые тренды.

Вскоре после скандала Ицарагрисил записал видео-оправдание в Facebook, где призвал конкурсанток вернуться в зал, но "кроме Мексики", добавив, что "она слишком много говорит". Это заявление только подлило масла в огонь.

В соцсетях пользователи потребовали публичного извинения и дисциплинарных мероприятий в отношении организаторов.

Организация "Мисс Вселенная Мексика" выступила с заявлением в поддержку своей представительницы.

"Ни одна женщина, ни на какой сцене, не заслуживает обиды или унижения. Мы стоим за ценности "Мисс Вселенная": уважение, достоинство и расширение возможностей женщин", — говорится в заявлении.

Всемирная организация Miss Universe сообщила, что направила в Таиланд специальную делегацию высокого уровня, чтобы "обеспечить безопасную и профессиональную среду для всех участников". Расследование инцидента продолжается, а финал конкурса запланирован на 21 ноября.

Украину на конкурсе этого года представляет София Ткачук, которая владеет титулом "Мисс Вселенная Украина-2025".

