Шахраї маскуються під архієпископа: у Польщі видурюють гроші «на допомогу Україні»

У Польщі активізувалися шахраї, які використовують війну в Україні для власного збагачення. За інформацією польського видання Stacja7 з посиланням на пресслужбу Вроцлавської архідієцезії, невідомі особи видають себе за архієпископа Юзефа Купного і надсилають електронні листи з проханням зробити пожертви "на допомогу Україні".

Хто виманює гроші у поляків нібито на "допомогу Україні"

Пресслужба архідієцезії наголошує: "Архієпископ не є автором цих повідомлень". У листі також застерігають, що митрополит Вроцлавський не надсилає священникам електронні листи такого типу, тож будь-які посилання чи вкладення в цих повідомленнях є шахрайськими. Найголовніше — не здійснювати жодних платежів на рахунки, вказані у фальшивих листах.

Водночас польські дієцезії активно організовують легальні способи допомоги Україні. Першою розпочала збір пожертв Краківська архідієцезія, а минулої неділі до ініціативи долучилися Варшавська та Гнєзненська архідієцезії. Наступної неділі аналогічні збори планують інші польські дієцезії, аби централізовано і безпечно надавати допомогу українцям, що постраждали через війну.

Польські медіа та церковні пресслужби закликають громадськість бути пильними і розсудливими. Водночас вони нагадують, що жодна офіційна допомога не вимагатиме переказу грошей на приватні рахунки чи відкриття невідомих посилань. Така обережність допоможе зберегти кошти для реальної підтримки постраждалих та не потрапити на гачок шахраїв.

Ситуація стала наочним прикладом того, як шахраї користуються довірою людей та соціальною солідарністю, а легальні організації, зокрема церковні структури, працюють над тим, щоб допомога доходила безпечно до тих, хто її потребує. Варто перевіряти джерела інформації і користуватися лише офіційними каналами збору пожертв.

Читайте також в "Коментарях", що російський чемпіон закликає знищувати українців.