Главная Новости Общество Скандалы Мошенники маскируются под архиепископа: в Польше выманивают деньги «в помощь Украине»
Мошенники маскируются под архиепископа: в Польше выманивают деньги «в помощь Украине»

Кто-то выдает себя за архиепископа Юзефа Купного и посылает электронные письма с просьбой о пожертвованиях, а Варшавская архиепархия предостерегает о мошенничестве.

12 февраля 2026, 04:50
Проніна Анна

В Польше активизировались мошенники, использующие войну в Украине для собственного обогащения. По информации польского издания Stacja7 со ссылкой на прессслужбу Вроцлавской архиепархии, неизвестные выдают себя за архиепископа Юзефа Купного и присылают электронные письма с просьбой сделать пожертвования "в помощь Украине".

Мошенники маскируются под архиепископа: в Польше выманивают деньги «в помощь Украине»

Кто выманивает деньги у поляков якобы на "помощь Украине"

Прессслужба архиепархии отмечает: "Архиепископ не является автором этих сообщений" . В письме также предостерегают, что митрополит Вроцлавский не посылает священникам электронные письма такого типа , поэтому любые ссылки или вложения в этих сообщениях являются мошенническими . Самое главное — не производить никаких платежей на счета, указанные в фальшивых письмах .

В то же время польские диоцезы активно организуют легальные способы помощи Украине . Первой начала сбор пожертвований Краковская архиепархия , а в минувшее воскресенье к инициативе присоединились Варшавская и Гнезненская архиепархия . В следующее воскресенье аналогичное собрание планирует другие польские диоцезы, чтобы централизованно и безопасно оказывать помощь пострадавшим из-за войны украинцам.

Польские медиа и церковные прессслужбы призывают общественность быть бдительными и благоразумными . В то же время они напоминают, что ни одна официальная помощь не потребует перевода денег на частные счета или открытие неизвестных ссылок. Такая осторожность поможет сберечь средства для реальной поддержки пострадавших и не попасть на крючок мошенников.

Ситуация стала наглядным примером того, как мошенники пользуются доверием людей и социальной солидарностью, а легальные организации, в частности церковные структуры, работают над тем, чтобы помощь доходила безопасно к нуждающимся . Следует проверять источники информации и пользоваться только официальными каналами сбора пожертвований.

Читайте на "Комментариях", что российский чемпион призывает уничтожать украинцев.



