Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова стала об'єктом особистих нападів з боку речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової. Причиною агресії в соцмережах стали публікації дипломатки про реалії життя у Києві під час масованих обстрілів.

Сексуалізація страждань та висміювання обстрілів: Катаріна Матернова про «дипломатію» Кремля

Про причини атак та "сон у ванній"

Катаріна Матернова відкрито розповідає світу про те, як проводить ночі під час повітряних тривог, що і викликало роздратування російської сторони:

"Я публічно заявила, що під час російських ударів сплю у ванній кімнаті свого готелю, на матраці. Мільйони українців вже чотири роки сплять у підвалах, коридорах і укриттях з тієї ж причини".

Дипломатка наголосила, що намагання Захарової висміяти або сексуалізувати ці кадри демонструють справжнє обличчя російського керівництва:

"Коли рупор агресора війни сексуалізує фотографію жінки, яка ховається від російських ракет і безпілотників, це нічого не говорить про мене... але все говорить про режим, який представляє Марія Захарова".

Про "зиму як зброю" та пропаганду

Матернова підкреслила, що Росія навмисно використовує холод як інструмент терору проти цивільного населення, і в цьому немає місця для жартів чи еротизму:

"Немає нічого "еротичного" в замерзлих квартирах, зруйнованих дитячих садках чи лікарнях, залишених без опалення при температурі -23°C. Висміювання страждань мирного населення – це не дипломатія. Це чиста пропаганда, позбавлена людяності".

Непохитна підтримка України

Попри тиск та особисті образи, Посол ЄС запевнила, що продовжуватиме виконувати свою місію та інформувати міжнародну спільноту про воєнні злочини РФ:

"Ніщо не завадить мені правдиво інформувати світ про жахи, які Росія завдає Україні. Я пишаюся тим, що ЄС стояв, стоїть і завжди стоятиме з Україною. Слава Україні!"

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Захарова висміяла публікацію Катаріни Матернової, яка повідомила про проведену ніч у ванній через масовані обстріли Києва.