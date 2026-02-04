Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова стала объектом личных нападений со стороны пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Причиной агрессии в соцсетях стали публикации дипломатки о реалиях жизни в Киеве во время массовых обстрелов.

Сексуализация страданий и высмеивание обстрелов: Катарина Матернова о «дипломатии» Кремля

О причинах атак и "соне в ванной"

Катарина Матернова открыто рассказывает миру о том, как проводит ночи во время воздушных тревог, что и вызвало раздражение российской стороны:

"Я публично заявила, что во время российских ударов сплю в ванной комнате своей гостиницы, на матрасе. Миллионы украинцев уже четыре года спят в подвалах, коридорах и укрытиях по той же причине.

Дипломатка подчеркнула, что попытки Захаровой высмеять или сексуализировать эти кадры демонстрируют настоящее лицо российского руководства:

"Когда рупор агрессора войны сексуализирует фотографию скрывающейся от российских ракет и беспилотников женщины, это ничего не говорит обо мне... но все говорит о режиме, который представляет Мария Захарова".

О "зиме как оружии" и пропаганде

Матернова подчеркнула, что Россия намеренно использует холод как инструмент террора против гражданского населения, и в этом нет места для шуток или эротизма:

"Нет ничего "эротичного" в замерзших квартирах, разрушенных детских садах или в больницах, оставленных без отопления при температуре -23°C. Высмеивание страданий мирного населения – это не дипломатия. Это чистая пропаганда, лишенная человечности".

Непреклонная поддержка Украины

Несмотря на давление и личные оскорбления, Посол ЕС заверила, что будет продолжать свою миссию и информировать международное сообщество о военных преступлениях РФ:

"Ничто не помешает мне правдиво информировать мир об ужасах, которые Россия причиняет Украине. Я горжусь тем, что ЕС стоял, стоит и будет всегда стоять с Украиной. Слава Украине!"

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Захарова высмеяла публикацию Катарины Матерновой, которая сообщила о проведенной ночи в ванной из-за массированных обстрелов Киева.