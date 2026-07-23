Розслідування про 100 млн грн: у адвоката Терехова пройшли обшуки

Днями правоохоронці провели обшуки в Олексія Меніва – особистого адвоката Харківського міського голови Ігоря Терехова, а також в адвокатському об'єднанні "Шкребець і партнери". Про це повідомляє видання Telegraf.

Фото: з відкритих джерел

Причиною стало розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів. Як зазначають журналісти, структури Харківської міської ради та комунальні підприємства під час повномасштабної війни віддали 100 млн грн за надання юридичних послуг низці адвокатських бюро, пов'язаних так чи інакше з Менівим, а також з адвокатським об'єднанням "Шкребець і партнери". Зокрема, всі керівники цих юридичних компаній, які регулярно вигравали тендери міськради, у різні роки працювали там, а деякі й досі значаться партнерами, як, наприклад, і сам Менів.

Окремо журналісти звертають увагу на збіг реєстраційних адрес у більшості адвокатських бюро. За однією з них також зареєстровані благодійний фонд Ігоря Терехова та партія "Блок Кернеса – Успішний Харків!".

Найбільшу суму бюджетних коштів, як зазначають журналісти, отримало адвокатське бюро Олексія Меніва. Вартість виграних ним тендерів перевищила 23 млн грн.

Слідство БЕБ перевіряє, чи були фактично надані юридичні послуги в обсязі, що відповідає виплаченим із бюджету коштам, а також чому комунальні підприємства залучали зовнішніх адвокатів, попри наявність власних юридичних департаментів і служб.

Раніше ім'я Олексія Меніва вже згадувалося в журналістських розслідуваннях. Зокрема, "Українська правда" повідомляла про його контакти зі скандальним бізнесменом Тимуром Міндічем, а також про зустрічі з колишнім першим заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрієм Синюком, від якого той міг отримувати дані розслідувань щодо топпосадовців.