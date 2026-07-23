Расследование о 100 млн грн: у адвоката Терехова прошли обыски

На днях правоохранители провели обыски у Алексея Менива – личного адвоката Харьковского городского головы Игоря Терехова, а также в адвокатском объединении "Скребец и партнеры". Об этом сообщает издание Telegraf .

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Причиной стало расследование уголовного производства, открытого по факту возможного присвоения и растрат бюджетных средств. Как отмечают журналисты, структуры Харьковского городского совета и коммунальные предприятия во время полномасштабной войны отдали 100 млн грн за предоставление юридических услуг ряду адвокатских бюро, связанных так или иначе с Меневым, а также с адвокатским объединением "Скребец и партнеры". В частности, все руководители этих юридических компаний, которые регулярно выигрывали тендеры горсовета, в разные годы работали там, а некоторые до сих пор числятся партнерами, как, например, и сам Мэнив.

Отдельно журналисты обращают внимание на совпадение регистрационных адресов в большинстве адвокатских бюро. По одной из них также зарегистрирован благотворительный фонд Игоря Терехова и партия "Блок Кернеса — Успешный Харьков!".

Наибольшую сумму бюджетных средств, как отмечают журналисты, получило адвокатское бюро Алексея Менива. Стоимость выигранных им тендеров превысила 23 млн. грн.

Следствие БЭБ проверяет, были ли фактически предоставлены юридические услуги в объеме, что соответствует выплаченным из бюджета средствам, а также почему коммунальные предприятия привлекали внешних адвокатов, несмотря на наличие собственных юридических департаментов и служб.

Ранее имя Алексея Менива уже упоминалось в журналистских расследованиях. В частности, "Украинская правда" сообщала о его контактах со скандальным бизнесменом Тимуром Миндичем, а также о встречах с бывшим первым заместителем руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андреем Синюком, от которого тот мог получать данные расследований в отношении чиновников.