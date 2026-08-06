Російський слід у фінансовому секторі: нове розслідування «Схем»

Журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) оприлюднили розслідування, у якому заявили про можливі зв'язки однієї з найбільших українських мікрофінансових компаній Miloan та мережі ломбардів "Благо" з російським бізнесом. За даними авторів матеріалу, кінцевим бенефіціаром обох компаній є українець Родіон Бутко, а окремі пов'язані з ним особи можуть бути причетні до діяльності ломбардів на території Росії та окупованого Криму.

У розслідуванні йдеться, що журналісти проаналізували корпоративні документи, структуру власності та реєстраційні дані в кількох юрисдикціях. Вони стверджують, що пов'язані з бізнесом особи можуть брати участь в управлінні мережею російських ломбардів "Ліга", яка, за інформацією "Схем", продовжує працювати в РФ і має філії в окупованому Криму, сплачуючи податки до російського бюджету.

Окрему увагу журналісти приділили Катерині Таттерсалл (Батановій), яка, за їхніми даними, бере участь у функціонуванні бізнес-структур, пов'язаних із Miloan та "Благо". У матеріалі також згадується її сімейний зв'язок із представником російської наукової сфери.

Автори розслідування звертають увагу й на ризики для національної безпеки. Вони зазначають, що громадяни, які опиняються у фінансовій скруті через борги, можуть ставати більш вразливими до вербування російськими спецслужбами, хоча прямих тверджень про причетність компаній до таких дій у матеріалі не міститься.

Після виходу розслідування Національний банк України повідомив журналістам, що перевіряє викладені факти та оцінює можливі ризики для структури власності фінансових установ. У разі підтвердження порушень регулятор може застосувати передбачені законом заходи.

Водночас у матеріалі "Схем" зазначається, що представники Miloan і "Благо" заперечують звинувачення у веденні бізнесу в Росії або порушенні українського законодавства та надали свої пояснення авторам розслідування.

Портал "Коментарі" вже писав про звинувачення ексвіцепрем'єра Олексія Кулеби.