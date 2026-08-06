Российский след в финансовом секторе: новое расследование «Схем»

Журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) обнародовали расследование , в котором заявили о возможных связях одной из крупнейших украинских микрофинансовых компаний Miloan и сети ломбардов "Благо" с российским бизнесом. По данным авторов материала, конечным бенефициаром обеих компаний является украинец Родион Бутко, а некоторые связанные с ним лица могут быть причастны к деятельности ломбардов на территории России и оккупированного Крыма.

В расследовании говорится, что журналисты проанализировали корпоративные документы, структуру собственности и регистрационные данные в нескольких юрисдикциях. Они утверждают, что связанные с бизнесом лица могут участвовать в управлении сетью российских ломбардов "Лига", которая, по информации "Схем", продолжает работать в РФ и имеет филиалы в оккупированном Крыму, уплачивая налоги в российский бюджет.

Отдельное внимание журналисты уделили Екатерине Таттерсалл (Батановой), которая, по их данным, участвует в функционировании бизнес-структур, связанных с Miloan и "Благо". В материале также упоминается его семейная связь с представителем русской научной сферы.

Авторы расследования обращают внимание и на риски для национальной безопасности. Они отмечают, что граждане, оказывающиеся в финансовых затруднениях из-за долгов, могут становиться более уязвимыми к вербовке российскими спецслужбами, хотя прямых утверждений о причастности компаний к таким действиям в материале не содержится.

После выхода расследования Национальный банк сообщил журналистам, что проверяет изложенные факты и оценивает возможные риски для структуры собственности финансовых учреждений. В случае подтверждения нарушений регулятор может применить предусмотренные законом меры.

В то же время, в материале "Схем" отмечается, что представители Miloan и "Благо" отрицают обвинения в ведении бизнеса в России или нарушении украинского законодательства и предоставили свои объяснения авторам расследования.

Портал "Комментарии" уже писал об обвинениях эксвицеппремьера Алексея Кулебы.