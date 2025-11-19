Російський карбамід може перетворюватися на "оманський" і заходити в Україну - Мосійчук

Колишній депутат Ігор Мосійчук заявив, що на початку листопада 2025 року до України зайшла велика морська партія карбаміду, задекларована як така, що походить з Оману. Однак, як пишуть "Українські новини", документи, логістика і сам маршрут вантажу показують зовсім іншу історію — історію реекспорту, який почався у порту Дукм і завершився у Чорноморську, а між цими точками пролягли тисячі кілометрів, кілька юрисдикцій і компанія, що з'явилася на ринку лише рік тому.

Тіньовий флот РФ. Фото: depositphotos

Як пишуть журналісти "Українських новин", ключовою характеристикою цієї поставки стала точка завантаження. За інформацією видання, 17 вересня 2025 року судно m/v King M під прапором Панами вийшло із порту Duqm (Oман). ЗМІ вказує, що цей порт у ринковому середовищі мінеральних добрив відомий як транзитний майданчик для вантажів, що походять не з самого Оману, а з Росії. Саме там нібито оформлюють документи, після яких російський карбамід отримує нове позначення — "Oman".

Судно King M має такі характеристики: тип Bulk Carrier (балкер), IMO 9614282, прапор Панама, позивний сигнал – 3ENT6, MMSI – 374560000.

У матеріалі йдеться, що згідно з даними системи відстеження морських суден, King M покинуло Дукм 17 вересня о 14:53. Після виходу з Оману судно не прямувало одразу до України. Воно взяло курс на узбережжя Румунії та 26 жовтня о 20:00 зайшло до порту Суліна (Sulina, Румунія). Це був технічний захід перед переходом до Чорного моря. Звідти судно продовжило рух у напрямку України та прибуло до порту Чорноморськ, де вантаж був розвантажений і оформлений на українській митниці.

Партія містила 25 000 тонн карбаміду, що була заявлена у вантажній митній декларації під номером 25UA50009001298000 від 6 листопада 2025 року. У графах документа зазначено: походження Оман, пункт завантаження порт Duqm, ціна 350 доларів США за тонну, умови поставки CFR Чорноморськ.

Як вказують журналісти, офіційним імпортером цієї партії у документах значиться компанія ТОВ "Імпорт Сіті Хаб". Фірма створена нещодавно, близько року тому – і задекларувала основним видом діяльності торгівлю автомобілями, а не мінеральними добривами чи хімічними продуктами. Співробітники та гравці ринку добрив повідомляють, що назва цієї компанії була невідомою українським трейдерам до появи цієї поставки.

За даними "Українських новин", попри нібито відсутність досвіду на ринку добрив, компанія пов'язана з низкою інших юридичних осіб, таких як: ТОВ "Грейн Бридж Україна", ТОВ "Агровера", ТОВ "В Агро" та інші.

Як з’сувало видання, бенефіціаром цих компаній вказаний Михайло Михайлович Вороніч. Основний КВЕД пов'язаних структур – 46.21 (оптова торгівля зерном, насінням, кормами, необробленим тютюном). Задекларований вантаж карбамід марки Б, який формально відноситься до продукції хімічної промисловості й переважно використовується в агросекторі.

За документами товар був куплений за ціною 350 доларів за тонну, що зазначено у графі "Invoice value" митної декларації. Поставка була здійснена на умовах CFR, тобто доставкою до порту Чорноморськ займався продавець.

Журналісти вказують, що дані про маршрут, ціну й імпортера дозволяють припустити, що поставка 25 тисяч тонн "оманського" карбаміду може не відповідати критеріям легального походження та мати ознаки схеми з імпортом російського товару через Оман.

Видання підсумовує, що поки українська митниця та контролюючі органи не приділятимуть уваги таким вантажам, ринок добрив залишатиметься доступним для "сірих" схем, які використовують морські хаби Оману та "одноразові" українські компанії для маскування справжнього походження продукції.