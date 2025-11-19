Российский карбамид может превращаться в "оманский" и заходить в Украину - Мосийчук

Бывший депутат Игорь Мосийчук заявил, что в начале ноября 2025 года в Украину зашла крупная морская партия карбамида, задекларированная как произошедшая из Омана. Однако, как пишут "Украинские новости", документы, логистика и сам маршрут груза показывают совсем другую историю — историю реэкспорта, который начался в порту Дукм и завершился в Черноморске, а между этими точками пролегли тысячи километров, несколько юрисдикций и компания, появившаяся на рынке всего год назад.

Теневой флот РФ. Фото: depositphotos

Как пишут журналисты "Украинских новостей", ключевой характеристикой этой поставки стала точка загрузки. По информации издания, 17 сентября 2025 года судно m/v King M под флагом Панамы вышло из порта Duqm (Oман). СМИ указывает, что этот порт в рыночной среде минеральных удобрений известен как транзитная площадка для грузов, происходящих не из Омана, а из России. Именно там якобы оформляются документы, после которых российский карбамид получает новое обозначение — "Oman".

Судно King M имеет следующие характеристики: тип Bulk Carrier (балкер), IMO 9614282, флаг Панама, позывной сигнал – 3ENT6, MMSI – 374560000.

В материале говорится, что согласно данным системы отслеживания морских судов King M покинуло Дукм 17 сентября в 14:53. После выхода из Омана судно не направлялось сразу в Украину. Оно взяло курс на побережье Румынии и 26 октября в 20:00 зашло в порт Сулина (Sulina, Румыния). Это была техническая мера перед переходом к Черному морю. Оттуда судно продолжило движение в направлении Украины и прибыло в порт Черноморск, где груз был разгружен и оформлен на украинской таможне.

Партия содержала 25 000 тонн карбамида, заявленную в грузовой таможенной декларации под номером 25UA50009001298000 от 6 ноября 2025 года. В графах документа отмечено: происхождение Оман, пункт загрузки порт Duqm, цена 350 долларов США за тонну, условия поставки CFR Черноморск.

Как указывают журналисты, официальным импортером этой партии в документах числится компания ООО "Импорт Сити Хаб". Фирма создана недавно, около года назад и задекларировала основным видом деятельности торговлю автомобилями, а не минеральными удобрениями или химическими продуктами. Сотрудники и игроки рынка удобрений сообщают, что название этой компании было неизвестно украинским трейдерам до появления этой поставки.

По данным "Украинских новостей", несмотря на отсутствие опыта на рынке удобрений, компания связана с рядом других юридических лиц, таких как: ООО "Грейн Бридж Украина", ООО "Агровера", ООО "В Агро" и другие.

Как выяснило издание, бенефициаром этих компаний указан Михаил Михайлович Воронич. Основной КВЭД связанных структур – 46.21 (оптовая торговля зерном, семенами, кормами, необработанным табаком). Задекларирован груз карбамид марки Б, который формально относится к продукции химической промышленности и преимущественно используется в агросекторе.

По документам товар был куплен по цене 350 долларов за тонну, что указано в графе Invoice value таможенной декларации. Поставка была осуществлена на условиях CFR, то есть доставкой в порт Черноморск занимался продавец.

Журналисты указывают, что данные о маршруте, цене и импортере позволяют предположить, что поставка 25 тысяч тонн "оманского" карбамида может не соответствовать критериям легального происхождения и иметь признаки схемы с импортом российского товара через Оман.

Издание заключает, что пока украинская таможня и контролирующие органы не будут уделять внимания таким грузам, рынок удобрений будет оставаться доступным для "серых" схем, использующих морские хабы Омана и "одноразовые" украинские компании для маскировки подлинного происхождения продукции.