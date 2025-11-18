Російських стрільців відсторонили від Сурдлімпіади в Токіо: організатори заявили про загрозу безпеці

Російських спортсменів у стрілецьких дисциплінах не допустили до участі у XXV літній Сурдлімпіаді, що триває в Токіо. Про це заявив Сурдлімпійський комітет Росії, передають російські ЗМІ.

Російських спортсменів не пустили на Сурдлімпіаду, бо вони привезли з собою зброю

У комітеті пояснили, що організатори ухвалили рішення з міркувань безпеки — російські спортсмени мали при собі зброю, необхідну для змагань. Крім того, недопуск ґрунтувався на позиції Міжнародної федерації спортивного орієнтування, яка також виступила проти їх участі у пов’язаних дисциплінах.

Росіяни на цих Іграх виступають у статусі "індивідуальних нейтральних атлетів" і допущені лише до низки особистих видів спорту — від дзюдо до плавання та легкої атлетики. Натомість їх відсторонили від турнірів зі стрілецьких видів спорту та спортивного орієнтування.

Усього на Сурдлімпіаді в Токіо розігрують 212 комплектів нагород у 21 виді спорту. Участь беруть близько 3 тисяч спортсменів із понад 70 країн.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні Міжнародний комітет спорту глухих у 2022 році відсторонив російських атлетів від усіх своїх заходів. Повернення до змагань у Токіо у 2025 році стало можливим лише у нейтральному статусі та з обмеженнями.

Крім того, як повідомляв раніше портал "Коментарі", Міжнародний олімпійський комітет (МОК) планує заборонити трансгендерним спортсменкам брати участь у жіночих дисциплінах на майбутніх Олімпійських іграх. За її даними, рішення можуть ухвалити на початку 2026 року після оприлюднення наукового обґрунтування фізичної переваги чоловіків над жінками.