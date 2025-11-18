Российских стрелков отстранили от Сурдлимпиады в Токио: организаторы заявили об угрозе безопасности

Российских спортсменов в стрелковых дисциплинах не допустили к участию в продолжающейся в Токио XXV летней Сурдлимпиаде. Об этом заявил Сурдлимпийский комитет России, передают российские СМИ.

Российских спортсменов не пустили на Сурдлимпиаду, потому что они привезли с собой оружие

В комитете объяснили, что организаторы приняли решение по соображениям безопасности — у российских спортсменов было оружие, необходимое для соревнований. Кроме того, недопуск основывался на позиции Международной федерации спортивного ориентирования, также выступившей против их участия в связанных дисциплинах.

Россияне на этих Играх выступают в статусе "индивидуальных нейтральных атлетов" и допущены только к ряду личных видов спорта от дзюдо до плавания и легкой атлетики. Зато их отстранили от турниров по стрелковым видам спорта и спортивной ориентировке.

Всего на Сурдлимпиаде в Токио разыгрывают 212 комплектов наград в 21-м виде спорта. Участие принимают около 3 тысяч спортсменов из более чем 70 стран.

Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине Международный комитет спорта глухих в 2022 году отстранил российских атлетов от всех мер. Возвращение к соревнованиям в Токио в 2025 году стало возможным только в нейтральном статусе и с ограничениями.

Кроме того, как сообщал ранее портал "Комментарии", Международный олимпийский комитет (МОК) планирует запретить трансгендерным спортсменкам участвовать в женских дисциплинах на предстоящих Олимпийских играх. По ее данным, решения могут быть приняты в начале 2026 года после обнародования научного обоснования физического превосходства мужчин над женщинами.