Репутація чи гроші: ЗМІ про скандал з преміальним чаєм Basilur

Скандал з брендом Basilur. Ілюстративне фотоо

Преміальний чай, як з'ясували журналісти-розслідувачі видання “СтопКор”, може продаватися не тільки в Україні, а й у Росії. Йдеться про бренд Basilur. Торгова марка офіційно зареєстрована на компанію зі Шрі-Ланки.

Один із її співзасновників, як пише видання, — доктор Гаміні Абейвікрама. Однак у засновниках значиться і громадянин РФ — Андрій Мареєв.

Мареєв, як з'ясували журналісти, родом з Іркутська, вчився у Свердловському архітектурному інституті, зараз проживає у Москві. Він працює у Basilur як креативний директор і бренд-дизайнер. Саме Мареєва, як пише видання, у компанії називають людиною, яка створила візуальне обличчя бренду.

Тобто, за даними ЗМІ, громадянин РФ може виявитися дотичним до управління міжнародним брендом, який веде активну діяльність на території України.

Чай бренду Basilur безперешкодно продається в Росії. Журналісти з'ясували, що у липні 2023 року в Москві було зареєстровано ТОВ "Базилур Ті Імпорт" — офіційний дистриб’ютор бренду у РФ. Прибутки компанії, як зазначає видання, стабільно зростають.

В Україні офіційним дистриб’ютором бренду виступає приватна компанія НВП "Віяна-Л", що, за даними журналістів, належить Галині Шульзі. Компанія напряму співпрацює з головним офісом на Шрі-Ланці.

Журналісти вказали на деякі сумнівні моменти. Ім’я власниці "Віяни-Л", за даними ЗМІ, є у відкритих базах із відміткою про потенційні ризики. Офіційний сайт бренду в Україні навіть на четвертому році повномасштабного вторгнення РФ працює виключно російською мовою.

“Разом із присутністю росіянина серед засновників, офіційним дистриб’ютором у Москві й стабільною дистрибуцією по обидва боки фронту — все це створює не просто дивні збіги, а цілісну бізнес-систему. Систему, у якій українські споживачі, самі того не підозрюючи, можуть фінансово підтримувати державу-агресора”, — переконані журналісти.

Доходи офіційного дистриб'ютора чаю в Україні також показують стабільну динаміку. У 2022 році дохід "Віяни-Л, за даними ЗМІ, становив близько 11 млн грн. У 2023 — вже 15 млн грн. А у 2024-му компанія підібралася до позначки у 21 млн грн.

Журналісти зазначають, що з юридичного боку все виглядає законно. Бренд має різних дистриб’юторів у різних країнах. Податки сплачуються в межах національного законодавства кожної країни. Тому впливати на присутність таких товарів на полицях — складно. І поки держава не має юридичних інструментів, як пише видання, вибір залишається за споживачами.

