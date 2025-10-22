Репутация или деньги: СМИ о скандале с премиальным чаем Basilur



















Чай – напиток, который особенно актуален в холодное время года. И с одним из самых дорогих чаев на украинском рынке разгорелся скандал.

Скандал с брендом Basilur.

Премиальный чай, как выяснили журналисты-расследователи издания "СтопКор", может продаваться не только в Украине, но и в России. Речь идет о бренде Basilur. Торговая марка официально зарегистрирована на компанию из Шри-Ланки.

Один из ее соучредителей, как пишет издание, – доктор Гамини Абейвикрама. Однако в учредителях числится и гражданин РФ – Андрей Мареев.

Мареев, как выяснили журналисты, родом из Иркутска, учился в Свердловском архитектурном институте, сейчас проживает в Москве. Он работает в Basilur как креативный директор и бренд-дизайнер. Именно Мареева, как пишет издание, в компании называют человеком, создавшим визуальное лицо бренда.

То есть, по данным СМИ, гражданин РФ может оказаться причастным к управлению международным брендом, ведущим активную деятельность на территории Украины.

Чай бренда Basilur беспрепятственно продается в России. Журналисты выяснили, что в июле 2023 года в Москве было зарегистрировано ООО "Базилур Ти Импорт" – официальный дистрибьютор бренда в РФ. Доходы компании, как отмечает издание, стабильно растут.

В Украине официальным дистрибьютором бренда выступает частная компания НПП "Вияна-Л", которая, по данным журналистов, принадлежит Галине Шульге. Компания напрямую сотрудничает с главным офисом на Шри-Ланке.

Журналисты указали на некоторые сомнительные моменты. Имя владелицы "Вияны-Л", по данным СМИ, находится в открытых базах с отметкой о потенциальных рисках. Официальный сайт бренда в Украине даже на четвёртом году полномасштабного вторжения РФ работает исключительно на русском языке.

"Вместе с присутствием россиянина среди учредителей, официальным дистрибьютором в Москве и стабильной дистрибуцией с обеих сторон фронта — все это создает не просто странные совпадения, а целостную бизнес-систему. Система, в которой украинские потребители, сами того не подозревая, могут финансово поддерживать государство-агрессора”, — убеждены журналисты.

Доходы официального дистрибьютора чая в Украине тоже показывают стабильную динамику. В 2022 году доход "Вияне-Л, по данным СМИ, составил около 11 млн грн. В 2023 – уже 15 млн грн. А в 2024-м компания подобралась к отметке в 21 млн грн.

Журналисты отмечают, что с юридической стороны все обстоит законно. Бренд имеет разных дистрибьюторов в разных странах. Налоги уплачиваются внутри национального законодательства каждой страны. Поэтому влиять на присутствие таких товаров на полках – сложно. И пока у государства нет юридических инструментов, как пишет издание, выбор остается за потребителями.

