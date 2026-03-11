logo_ukra

Ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова закликають не йти на новий термін, щоб не нашкодити репутації університету – на нього подають до суду
Ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова закликають не йти на новий термін, щоб не нашкодити репутації університету – на нього подають до суду

Корупційні звинувачення та судові позови: Бугрова закликали не йти на нові вибори ректора Шевченка

11 березня 2026, 18:14
Автор:
Недилько Ксения

Викладацько-професорський склад Київського національного університету імені Тараса Шевченка закликав чинного ректора вишу Володимира Бугрова відмовитися від участі у наступних ректорських виборах через корупційні скандали. Про це заявив проректор з науково-педагогічної роботи КНУ ім. Шевченка Микола Погорецький, повідомляє видання Інформатор. Він зазначив, що подає на Бугрова позов до суду за наклеп та закликав керівника університету припинити брудну інформаційну кампанію проти нього.

Ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова закликають не йти на новий термін, щоб не нашкодити репутації університету – на нього подають до суду

Володимир Бугров

Погорецький розповів, що під час попередніх ректорських виборів 2021–2022 років він входив до керівництва передвиборчого штабу Бугрова, що, на його думку, відіграло важливу роль у перемозі кандидата. Наприкінці січня — на початку лютого цього року Бугров знову запропонував йому очолити неформальний виборчий штаб, але він відмовився.

Свою позицію Погорецький пояснив низкою обставин, які викликали суспільний резонанс. Зокрема, йдеться про петицію студента КНУ Максима Луцика, який нині служить у підрозділі спеціального призначення ЗСУ, до Президента України з вимогою звільнити Бугрова через корупційні та інші скандали.

Також Погорецький згадав про можливі зловживання під час ремонтів укриттів для студентів і викладачів КНУ, у межах яких окремим пов’язаним посадовим особам було оголошено підозри.

Крім того, за словами проректора, суспільний резонанс викликала перевірка майнового стану Бугрова Національним агентством з питань запобігання корупції. Також 27 лютого Шевченківський районний суд міста Києва притягнув ректора до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, через недекларування майна.

"Я прямо сказав Бугрову, що його участь у ректорських виборах може мати негативні наслідки як для нього особисто, так і для репутації нашого університету", — наголосив Погорецький.

Він додав, що після цієї розмови проти нього розпочалася замовна інформаційна кампанія у медіа, телеграм-каналах та навіть на засіданні Вченої ради університету. Погорецький пов’язує цю кампанію з Бугровим, тому звертатиметься до суду з позовом проти діючого ректора щодо захисту своєї честі, гідності та ділової репутації.

Микола Погорецький наголосив, що не планує брати участі у майбутніх ректорських виборах.



