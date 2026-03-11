Ректора КНУ им. Шевченко Бугрова призывают не идти на новый срок, чтобы не навредить репутации университета – на него подают в суд

Преподавательско-профессорский состав Киевского национального университета имени Тараса Шевченко призвал действующего ректора вуза Владимира Бугрова отказаться от участия в следующих ректорских выборах из-за коррупционных скандалов. Об этом заявил проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Шевченко Николай Погорецкий, сообщает издание "Информатор". Он отметил , что подает на Бугрова иск в суд за клевету и призвал руководителя университета прекратить грязную информационную кампанию против него.

Владимир Бугров

Погорецкий рассказал, что во время предыдущих ректорских выборов 2021-2022 годов он входил в руководство предвыборного штаба Бугрова, что, по его мнению, сыграло важную роль в победе кандидата. В конце января — начале февраля этого года Бугров снова предложил ему возглавить неформальный избирательный штаб, но он отказался.

Свою позицию Погорецкий объяснил рядом обстоятельств, вызвавших общественный резонанс. В частности, речь идет о петиции студента КНУ Максима Луцика, ныне служащего в подразделении специального назначения ВСУ, к Президенту Украины с требованием уволить Бугрова из-за коррупционных и других скандалов.

Также Погорецкий упомянул о возможных злоупотреблениях во время ремонтов укрытий для студентов и преподавателей КНУ, в рамках которых отдельным связанным должностным лицам были объявлены подозрения.

Кроме того, по словам проректора, общественный резонанс вызвала проверка имущественного положения Бугрова Национальным агентством по предотвращению коррупции. Также 27 февраля Шевченковский районный суд города Киева привлек ректора к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией, из-за недекларирования имущества.

"Я прямо сказал Бугрову, что его участие в ректорских выборах может иметь негативные последствия как для него лично, так и для репутации нашего университета", — подчеркнул Погорецкий.

Он добавил, что после этого разговора против него началась заказная информационная кампания в медиа, телеграм-каналах и даже на заседании Ученого совета университета. Погорецкий связывает эту кампанию с Бугровым, поэтому будет обращаться в суд с иском против действующего ректора по защите своей чести, достоинства и деловой репутации.

Николай Погорецкий подчеркнул, что не планирует принимать участие в предстоящих ректорских выборах.