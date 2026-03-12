«Реформи» та забудова: журналісти викрили інтерес Олега Татарова у зміні влади в Ірпені

Місто Ірпінь, яке стало символом героїчного спротиву, дедалі частіше згадується у контексті хаотичної забудови та впливу "будівельної мафії". Як з’ясували журналісти BIHUS.Info, до останніх подій у місті може бути причетний заступник голови Офісу президента Олег Татаров, передають у Центрі протидії корупції.

Олег Татаров. Фото з відкритих джерел

Кадрові чистки та будівельний прорив

Як йдеться у матеріалі BIHUS.Info, усунення мера Олександра Маркушина на початку 2025 року супроводжувалося масштабними "кадровими чистками" в міськраді. Депутатів, які раніше блокували сумнівні забудови, було відкликано. Це фактично "зелене світло" для проєктів структур Володимира Карплюка та його оточення, що підтверджує вигоду від зміни влади саме для цієї бізнес-групи.

Новий партнер із близького кола

Одразу після переформатування влади у компанії Карплюка "БІК Благобуд" з’явився новий партнер — італійський ресторатор Нікола Мірто. Його структура володіє великою ділянкою в Підгірцях, яка роками стояла пусткою, а тепер перейшла під забудову до компанії Карплюка. Зв’язок Мірто з Татаровим є давнім: посадовець раніше надавав йому юридичні послуги, а у декларації Татарова за 2021 рік зазначено, що італієць навіть довірив колишній дружині Татарова опіку над своїм сином. Згодом Мірто публічно виступав на захист Татарова під час корупційних скандалів.

Давній інтерес до Ірпеня

Інтерес заступника голови ОП до цього регіону не є новим. Раніше Bihus.Info вже повідомляли, як Тетяна Татарова отримала квартиру в ірпінському ЖК, що був предметом конфлікту між партнерами. Після переходу нерухомості у власність родини Татарова суперечка раптово вирішилася на користь однієї зі сторін. Крім того, юристи компанії, заснованої свого часу самим Татаровим, неодноразово допомагали Володимиру Карплюку позбутися юридичних проблем.

Нагадаємо, що сам Олександр Маркушин переконаний: заступник керівника Офісу президента "напряму вплинув на його відсторонення". У Центрі Протидії Корупції підсумовують, що Татаров "все встигає: і правоохоронні органи "реформовувати", і світитись у розбірках між забудовниками Ірпеня", не забуваючи про власний інтерес.