«Реформы» и застройка: журналисты разоблачили интерес Олега Татарова в смене власти в Ирпене

Город Ирпень, ставший символом героического сопротивления, все чаще упоминается в контексте хаотической застройки и влияния "строительной мафии". Как выяснили журналисты BIHUS.Info, к последним событиям в городе может быть причастен замглавы Офиса президента Олег Татаров , передают в Центре противодействия коррупции.

Олег Татаров. Фото из открытых источников

Кадровые чистки и строительный прорыв

Как говорится в материале BIHUS.Info, устранение мэра Александра Маркушина в начале 2025 года сопровождалось масштабными кадровыми чистками в горсовете. Депутаты, ранее блокировавшие сомнительные застройки, были отозваны. Это фактически "зеленый свет" для проектов структур Владимира Карплюка и его окружения, что подтверждает выгоду от смены власти именно этой бизнес-группе.

Новый партнер по ближнему кругу

Сразу после переформатирования властей у компании Карплюка "БИК Благобуд" появился новый партнер — итальянский ресторатор Никола Мирто. Его структура владеет большим участком в Подгорцах, который годами стоял пустой, а теперь перешел под застройку в компании Карплюка. Связь Мирто с Татаровым является давней: должностное лицо ранее оказывало ему юридические услуги, а в декларации Татарова за 2021 год указано, что итальянец даже доверил бывшей жене Татарова опеку над своим сыном. Затем Мирто публично выступал в защиту Татарова во время коррупционных скандалов.

Давний интерес к Ирпеню

Интерес заместителя председателя ОП к этому региону не новый. Ранее Bihus.Info уже сообщали, как Татьяна Татарова получила квартиру в ирпинском ЖК, являвшемся предметом конфликта между партнерами. После перехода недвижимости в собственность семьи Татаров спор внезапно разрешился в пользу одной из сторон. Кроме того, юристы компании, основанной в свое время самим Татаровым, неоднократно помогали Владимиру Карплюку избавиться от юридических проблем.

Напомним, что сам Александр Маркушин убежден: заместитель руководителя Офиса президента "напрямую повлиял на его отстранение". В Центре Противодействия Коррупции заключают , что Татаров "все успевает: и правоохранительные органы "реформировать", и светиться в разборках между застройщиками Ирпеня", не забывая о собственном интересе.