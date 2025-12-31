У Слов’янську-на-Кубані суд призначив штраф у 40 тис. рублів єромонаху Іоні (Сігіді) Російської Православної Церкви через статтю на сайті архиєпископа Віктора (Пивоварова), де Путіна порівняли з божевільним маніяком, який їсть сире людське м’ясо. Цей випадок став черговим епізодом у серії справ проти клірика, пов’язаних із "неповагою до держави" та "дискредитацією армії". Про це повідомляє Антифон.

На Росії клірика РПЦ покарали 40 тис. рублів за різке порівняння президента з маніяком і людожером

Скандальна стаття, що спричинила судовий розгляд, раніше була опублікована на сайті eshatologia.org (матеріали наразі недоступні). У ній йшлося:

"Одна людина, яка задала собі запитання: ху из мистер Путін, бачила уві сні божевільного-маніяка з оголеним торсом і великим ножем, який вирізав сире людське м’ясо з кров’ю і жадібно пожирав його".

Суд визнав, що публікація потрапляє під частину 3 статті 20.1 КоАП РФ — "неповага до держави". Це вже не перша справа проти єромонаха: раніше на Іону склали три протоколи за "неповагу" та один за "дискредитацію армії" (ст. 20.3.3 КоАП РФ) після обшуку 27 листопада у Свято-Покровсько-Тихонівському храмі. 23 грудня розглядали ще два протоколи, подробиці яких поки не розголошуються.

Крім адміністративних справ, проти Іони відкрили кримінальне провадження за статтею 354.1 УК РФ ("реабілітація нацизму") через матеріали, опубліковані у 2020–2025 роках. Зокрема, статті містили критику святкування Дня Перемоги та оцінку "осквернення символів воїнської слави Росії".

Публікація, яка стала приводом для штрафу, викликала широкий резонанс серед користувачів соцмереж та журналістів. Деякі експерти назвали рішення суду "черговим прикладом тиску на незалежну думку у церковних колах", а інші наголошували на суворості російського законодавства щодо "неповаги до влади".

Таким чином, справа єромонаха Іони стала черговим сигналом того, що навіть публічні тексти у церковних виданнях можуть призвести до реальної відповідальності, якщо вони трактуються як образа держави або армії. Сумарно штраф, протоколи та кримінальне провадження демонструють посилений контроль над публічними висловлюваннями у релігійних та суспільних медіа на території РФ.

Читайте також в "Коментарях": Володимир Путін, який у публічних виступах демонструє ознаки християнської віри, насправді, за словами американського проповідника і духовного дипломата Марка Бернса, перебуває під сильним впливом шамана і практикує окультні ритуали.