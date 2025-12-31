Путин маньяк и людоед – за эти слова монаха РПЦ строго наказали спецслужбы

В Славянске-на-Кубани суд назначил штраф в 40 тыс. рублей иеромонаху Ионе (Сигиде) Русской Православной Церкви из-за статьи на сайте архиепископа Виктора (Пивоварова), где Путина сравнили с безумным маньяком, который ест сырое человеческое мясо. Этот случай стал очередным эпизодом в серии дел против клирика, связанных с "неуважением к государству" и "дискредитацией армии". Об этом сообщает Антифон.

В России клирика РПЦ наказали 40 тыс. рублей за резкое сравнение президента с маньяком и людоедом

Скандальная статья, вызвавшая судебное разбирательство, ранее была опубликована на сайте eshatologia.org (материалы пока недоступны). В ней говорилось:

"Один человек, задавший себе вопрос: ху из мистер Путин, видел во сне сумасшедшего-маньяка с обнаженным торсом и большим ножом, который вырезал сырое человеческое мясо с кровью и жадно пожирал его" .

Суд признал, что публикация попадает под часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ – "неуважение к государству". Это уже не первое дело против иеромонаха: ранее на Иону составили три протокола за "неуважение" и один за "дискредитацию армии" (ст. 20.3.3 КоАП РФ) после обыска 27 ноября в Свято-Покровско-Тихоновском храме. 23 декабря рассматривали еще два протокола, подробности которых пока не разглашаются.

Помимо административных дел против Ионы открыли уголовное производство по статье 354.1 УК РФ ("реабилитация нацизма") через материалы, опубликованные в 2020–2025 годах. В частности, статьи содержали критику празднования Дня Победы и оценку "осквернения символов воинской славы России".

Публикация, послужившая поводом для штрафа, вызвала широкий резонанс среди пользователей соцсетей и журналистов. Некоторые эксперты назвали решение суда "очередным примером давления на независимое мнение в церковных кругах", а другие отмечали строгость российского законодательства относительно "неуважения к власти".

Таким образом, дело иеромонаха Ионы стало очередным сигналом того, что даже публичные тексты в церковных изданиях могут привести к реальной ответственности, если они трактуются как оскорбление государства или армии. Суммарно штраф, протоколы и уголовное производство демонстрируют усиленный контроль над публичными высказываниями религиозных и общественных медиа на территории РФ.

