Попри поширену думку, понеділок не є найстресовішим днем тижня. Дослідження Лондонської школи економіки показало, що найбільший емоційний спад люди переживають у вівторок. Про це повідомляє Vogue.

Фото: з відкритих джерел

Хоч неділя вважається днем відпочинку, її часто супроводжує хвилювання через наближення робочого тижня. Вже зранку з’являється легка тривога, а ввечері виникає відчуття, що вихідні швидко минають. Це нагадує останні години відпустки, коли тіло ще відпочиває, а думки вже на роботі. Проте неділя залишається часом для сну, сім’ї та тиші.

Понеділок символізує старт тижня, хоч і супроводжується ранніми підйомами та численними завданнями. Психологи зазначають, що навіть так званий Blue Monday — найпохмуріший день року — може стати поштовхом до оновлення. Початок дня з чітким планом і ясною головою допомагає задати правильний ритм.

Дослідження LSE’s Mappiness Project за участі понад 22 тисяч людей виявило, що саме у вівторок рівень щастя падає найнижче. За словами дослідника Джорджа МакКеррона, у понеділок все ще відчувається "відлуння вихідних", а у вівторок воно зникає, і людина розуміє, що до наступного відпочинку далеко, а робота лише набирає обертів. Найважчий період настає близько 15:00, коли енергія майже вичерпана, але до завершення робочого дня ще далеко.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Києві в дитячій мовній школі Helen Doron стався мовний конфлікт: співробітниця навчального закладу нібито образила матерів дітей за їхні вимоги вести заняття українською мовою, назвавши їх "фашистами".