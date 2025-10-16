О понедельнике речь не идет: раскрыта шокирующая правда о самом плохом дне недели

Несмотря на распространенное мнение, понедельник не самый стрессовый день недели. Исследование Лондонской школы экономики показало, что самый эмоциональный спад люди переживают во вторник. Об этом сообщает Vogue.

Хотя воскресенье считается днем отдыха, его часто сопровождает волнение из-за приближающейся рабочей недели. Уже с утра появляется легкая тревога, а вечером возникает ощущение, что выходные быстро проходят. Это напоминает последние часы отпуска, когда тело отдыхает, а мысли уже на работе. Однако воскресенье остается временем для сна, семьи и тишины.

Понедельник символизирует старт недели, хотя сопровождается ранними подъемами и многочисленными задачами. Психологи отмечают, что даже так называемый Blue Monday – самый пасмурный день года – может стать толчком к обновлению. Начало дня с четким планом и ясной головой помогает задать верный ритм.

Исследование LSE's Mappiness Project с участием более 22 тысяч человек обнаружило, что именно во вторник уровень счастья падает ниже. По словам исследователя Джорджа МакКеррона, в понедельник все еще чувствуется "эхо выходных", а во вторник оно исчезает, и человек понимает, что до следующего отдыха далеко, а работа только набирает обороты. Тяжелейший период наступает около 15:00, когда энергия почти исчерпана, но до завершения рабочего дня еще далеко.

