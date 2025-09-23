Президент Польщі втрапив у скандал на Генасамблеї ООН: відео курйозу потрапило в мережу

Президент Польщі Кароль Навроцький опинився в центрі скандалу після появи відео з урочистостей до 80-річчя ООН у Нью-Йорку. Кадри, які швидко поширилися в медіа та соцмережах, зафіксували момент, коли польський лідер під час офіційного заходу поклав у рот предмет, схожий на нікотинову подушечку – снюс.

Помічник дає Навроцькому снюс. Фото з відкритих джерел

22 вересня під час церемонії з нагоди 80-річчя ООН стався черговий курйозний випадок з президентом Польщі Каролем Навроцьким. На записі видно, як Навроцький отримав від члена своєї команди невеликий пакунок, після чого дістав із нього щось і поклав у рот. Спостерігачі припустили, що йдеться про так званий пауч або снюс — це вироби без тютюну, які містять нікотинову суміш у пакетиках і їх використовують для жування.

Відео миттєво спричинило скандал у Польщі, а діячі у соцмережах залишали коментарі, більшість з них були критичними. Опоненти Навроцького заявили, що така поведінка виглядає як неповага до міжнародної аудиторії та статусу, який він представляє.

Лідер лівих Томаш Трела назвав інцидент "повним провалом". Роман Гєртих із "Громадянської платформи" заявив, що залежність від симулянтів "ставить під сумнів здатність президента виконувати свої обов’язки".

"Будь-яка людина з тютюновою залежністю може кілька годин обійтися без неї. Якщо пан Навроцький не може — він не придатний до виконання публічних функцій", — відреагував Гєртих.

Схожої думки дотримується депутат Богуслав Волощанський, який закликав зробити висновки для шкільної освіти.

"Ці кадри — найкращий доказ того, що у польських школах потрібні уроки здорового способу життя", — прокоментував дії Навроцького Волощанський.

Утім, не всі сприйняли курйозний випадок як серйозний скандал. Деякі коментатори нагадали, що ще кілька десятиліть тому навіть у державних установах було звичним курити сигари чи цигарки. На їхню думку, якщо після семи тижнів президентства Навроцькому закидають лише таку дрібницю, це радше свідчить про відсутність серйозних підстав для критики.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що це не перший випадок публічного вживання снюсу від Навроцького. Ще будучи кандидатом в президенти Навроцький використав "наркотик" під час дебатів.

Також "Коментарі" писали, що на Генасамблеї ООН також стався курйозний випадок з Трампом.