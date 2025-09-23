Президент Польши попал в скандал на Генассамблее ООН: видео курьеза попало в сеть

Помощник дает Навроцкому снюс. Фото из открытых источников

Президент Польши Кароль Навроцкий оказался в центре скандала после появления видео с торжеств к 80-летию ООН в Нью-Йорке. Быстро распространившиеся в медиа и соцсетях кадры зафиксировали момент, когда польский лидер во время официального мероприятия положил в рот предмет, похожий на никотиновую подушечку – снюс.

22 сентября во время церемонии по случаю 80-летия ООН произошел очередной курьезный случай с президентом Польши Каролем Навроцким. На записи видно, как Навроцкий получил от члена своей команды небольшой сверток, после чего достал из него что-то и положил в рот. Наблюдатели предположили, что речь идет о так называемом пауче или снюсе – это изделия без табака, которые содержат никотиновую смесь в пакетиках и их используют для жевания.

Видео мгновенно повлекло скандал в Польше, а деятели в соцсетях оставляли комментарии, большинство из них были критическими. Оппоненты Навроцкого заявили, что такое поведение выглядит как неуважение к международной аудитории и представляемому им статусу.

Лидер левых Томаш Трела назвал инцидент "полным провалом". Роман Гертых из "Гражданской платформы" заявил, что зависимость от симулянтов "подвергает сомнению способность президента исполнять свои обязанности".

"Любой человек с табачной зависимостью может несколько часов обойтись без него. Если господин Навроцкий не может — он не пригоден к выполнению публичных функций", — отреагировал Гертых.

Подобного мнения придерживается депутат Богуслав Волощанский, призвавший сделать выводы для школьного образования.

"Эти кадры – лучшее доказательство того, что в польских школах нужны уроки здорового образа жизни", – прокомментировал действия Навроцкого Волощанский.

Впрочем, не все восприняли курьезный случай как серьезный скандал. Некоторые комментаторы напомнили, что еще несколько десятилетий назад даже в государственных учреждениях было привычным курить сигары или сигареты. По их мнению, если после семи недель президентства Навроцкого упрекают только в такой мелочи, это скорее свидетельствует об отсутствии серьезных оснований для критики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый случай публичного употребления снюса от Навроцкого. Еще будучи кандидатом в президенты Навроцкий использовал "наркотик" во время дебатов.

