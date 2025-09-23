Президент Польши попал в скандал на Генассамблее ООН: видео курьеза попало в сеть

Рубрики
Помощник дает Навроцкому снюс. Фото из открытых источников
Президент Польши Кароль Навроцкий оказался в центре скандала после появления видео с торжеств к 80-летию ООН в Нью-Йорке. Быстро распространившиеся в медиа и соцсетях кадры зафиксировали момент, когда польский лидер во время официального мероприятия положил в рот предмет, похожий на никотиновую подушечку – снюс.
22 сентября во время церемонии по случаю 80-летия ООН произошел очередной курьезный случай с президентом Польши Каролем Навроцким. На записи видно, как Навроцкий получил от члена своей команды небольшой сверток, после чего достал из него что-то и положил в рот. Наблюдатели предположили, что речь идет о так называемом пауче или снюсе – это изделия без табака, которые содержат никотиновую смесь в пакетиках и их используют для жевания.
Видео мгновенно повлекло скандал в Польше, а деятели в соцсетях оставляли комментарии, большинство из них были критическими. Оппоненты Навроцкого заявили, что такое поведение выглядит как неуважение к международной аудитории и представляемому им статусу.
Лидер левых Томаш Трела назвал инцидент "полным провалом". Роман Гертых из "Гражданской платформы" заявил, что зависимость от симулянтов "подвергает сомнению способность президента исполнять свои обязанности".
Подобного мнения придерживается депутат Богуслав Волощанский, призвавший сделать выводы для школьного образования.
Впрочем, не все восприняли курьезный случай как серьезный скандал. Некоторые комментаторы напомнили, что еще несколько десятилетий назад даже в государственных учреждениях было привычным курить сигары или сигареты. По их мнению, если после семи недель президентства Навроцкого упрекают только в такой мелочи, это скорее свидетельствует об отсутствии серьезных оснований для критики.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый случай публичного употребления снюса от Навроцкого. Еще будучи кандидатом в президенты Навроцкий использовал "наркотик" во время дебатов.
Также "Комментарии" писали, что на Генассамблее ООН произошел курьезный случай с Трампом.