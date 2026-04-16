Головна Новини Суспільство Скандали «Потонете разом із човном»: Олексій Гончаренко жорстко розкритикував пріоритети Банкової під час війни
«Потонете разом із човном»: Олексій Гончаренко жорстко розкритикував пріоритети Банкової під час війни

«Краще зробимо Президенту піар»: нардеп обурився витратами держкоштів на тлі зруйнованого житла українців

16 квітня 2026, 13:53
Недилько Ксения

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про своє обурення внутрішньою політикою влади та розподілом державних коштів під час повномасштабного вторгнення. Він вважає, що Банкова фокусується на іміджевих проєктах замість реального розв'язання проблем громадян.

Олексій Гончаренко і Володимир Зеленський

Парламентар вказав на масштабну руйнацію та бідність серед українців, підкресливши відсутність адекватної підтримки для тих, хто втратив усе. "Дивлячись на всі ці зруйновані будинки, домівки, квартири... Розумію, що кращої витрати грошей, ніж чек-ап, і не придумаєш. Навіщо закладати гроші на побудову житла?" — іронізує Гончаренко, додаючи, що замість цього ресурси спрямовують на те, щоб "зробити Президенту піар".

Крім того, депутат розкритикував небажання керівництва держави займатися рутинними, але життєво необхідними питаннями: судами, пенсіями, дорогами та виробництвом. "Це не цікаво. Тут оплесків не отримаєш", — вважає він.

Головною ж маніпуляцією Офісу Президента Гончаренко називає постійні заклики до єдності, якими маскуються прорахунки. За його словами, будь-яка спроба вказати на корупцію чи проблеми з мобілізацією сприймається владою як спроба дестабілізації. "Ключова думка... яку я намагаюся донести до всіх і яка характеризує основну якість правління Зеленського: він завжди грає на "НЕ РОЗХИТУЙТЕ ЧОВЕН"", — резюмував депутат, закликавши не мовчати про незручну правду.

"І ось навіть сьогодні — в наші міста, до наших людей, до наших сімей прилетіли ракети, шахеди. Знищили бізнеси, вбили дітей, покалічили чоловіків та жінок.

І ми все одно мовчимо.

Свобода та гідність — це говорити незручну правду тоді, коли всі бояться. Коли всім незручно. І коли всі мріють пересидіти.

Не пересидите. Потонете разом із човном", – пише нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти завдали смертельного удару по містах України. Загинуло щонайменше 17 людей, ще понад 120 людей отримали поранення. Розбір завалів триває.



