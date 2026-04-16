«Утонете вместе с лодкой»: Алексей Гончаренко жестко раскритиковал приоритеты Банковой во время войны

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о своем возмущении внутренней политикой власти и распределением государственных средств во время полномасштабного вторжения. Он считает, что Банковая фокусируется на имиджевых проектах вместо реального решения проблем граждан.

Парламентарий отметил масштабное разрушение и бедность среди украинцев, подчеркнув отсутствие адекватной поддержки для тех, кто потерял все. "Смотря на все эти разрушенные дома, дома, квартиры... Понимаю, что лучшего расхода денег, чем чек-ап, и не придумаешь. Зачем закладывать деньги на строительство жилья?" — иронизирует Гончаренко, добавляя, что вместо этого ресурсы направляют на то, чтобы сделать Президенту пиар.

Кроме того, депутат подверг критике нежелание руководства государства заниматься рутинными, но жизненно необходимыми вопросами: судами, пенсиями, дорогами и производством. Это не интересно. Здесь аплодисментов не получишь", — считает он.

Главной же манипуляцией Офиса Президента Гончаренко называет постоянные призывы к единству, которыми маскируются просчеты. По его словам, любая попытка указать коррупцию или проблемы с мобилизацией воспринимается властями как попытка дестабилизации. "Ключевое мнение... которое я пытаюсь донести до всех и которое характеризует основное качество правления Зеленского: он всегда играет на "НЕ РАСШАТЫВАЙТЕ ЛОДКУ"", — резюмировал депутат, призвав не молчать о неудобной правде.

"И вот даже сегодня — в наши города, к нашим людям, в наши семьи прилетели ракеты, шахеды. Уничтожили бизнесы, убили детей, искалечили мужчин и женщин.

И мы все равно молчим.

Свобода и достоинство – это говорить неудобную правду тогда, когда все боятся. Когда всем неудобно. И когда все мечтают пересидеть.

Не пересидите. Утонете вместе с лодкой", – пишет нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты нанесли смертельный удар по городам Украины. Погибли по меньшей мере 17 человек, еще более 120 получили ранения. Разбор завалов продолжается.