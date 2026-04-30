Порошенко казав про «Геть від Москви!», але задекларував вражаючу колекцію картин російських художників, - експерт

Петро Порошенко у декларації за 2025 рік показав десятки робіт російських художників. Це різко контрастує з його закликами про відмежування від "русского мира". Про це пише політичний експерт Валентин Гладких.

"“Геть від Москви!”, — крикнув зі сцени Петро Порошенко і придбав десятки робіт російських художників. Офіційний мільярдер на п’ятий рік війни шокував декларацією", — написав Гладких.

Експерт звернув увагу, що, за даними декларації, у 2025 році Порошенко задекларував понад 4 млрд грн доходів. Гладких наголошує, що це у 25 разів більше, ніж у довоєнному 2021 році, коли політик показував 162 млн грн заробітків. Окремо він зупинився на колекції творів мистецтва Порошенка, де половина – це картини російських художників. Із 45 задекларованих картин 22 належать російським митцям переважно XIX століття.

"Брюллов, Тропінін, Лєвітан, Коровін, Полєнов, Горбатов, Платонов, Маковскій та багато інших становлять понад половину колекції культурних цінностей цього “патріота”. Показово, у нього немає картин Приймаченко, Мурашка або Криволапа. Жодного киянина, львів'янина, або, хоча б вінничанина, звідки олігарх родом. Бо Петро – це про скрєпи", — зазначив експерт.

Гладких також нагадав про повідомлення міжнародного проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), згідно якого Петро Порошенко контролював не менше 6 офшорних компаній, через які проходили транзакції на десятки мільйонів доларів, в тому числі для покупки дорогих творів мистецтва.

На думку експерта, задекларована колекція демонструє справжнє ставлення Порошенка до російської культури та суперечить його публічній риториці.

"Картини в його декларації розкривають нам справжнього малороса, який живе всередині цього політика. Звідки це взялося в Петра? Чому, навіть заробивши мільярди, він плазує перед "вєлічієм русского міра"? Це склалося історично. Ще за Януковича в українському політикумі було модним шанувати РПЦ та читати Ганну "Ахмєтову". Це було скрєпно і благостно. Чим Петро Олексійович успішно і займався. А ще таке блюзнірство допомагало вінницькому комерсанту рухатися кар’єрною драбиною", — наголосив Гладких.