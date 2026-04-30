Порошенко казав про «Геть від Москви!», але задекларував вражаючу колекцію картин російських художників, - експерт

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Петро Порошенко у декларації за 2025 рік показав десятки робіт російських художників. Це різко контрастує з його закликами про відмежування від "русского мира". Про це пише політичний експерт Валентин Гладких.
Експерт звернув увагу, що, за даними декларації, у 2025 році Порошенко задекларував понад 4 млрд грн доходів. Гладких наголошує, що це у 25 разів більше, ніж у довоєнному 2021 році, коли політик показував 162 млн грн заробітків. Окремо він зупинився на колекції творів мистецтва Порошенка, де половина – це картини російських художників. Із 45 задекларованих картин 22 належать російським митцям переважно XIX століття.
Гладких також нагадав про повідомлення міжнародного проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), згідно якого Петро Порошенко контролював не менше 6 офшорних компаній, через які проходили транзакції на десятки мільйонів доларів, в тому числі для покупки дорогих творів мистецтва.
На думку експерта, задекларована колекція демонструє справжнє ставлення Порошенка до російської культури та суперечить його публічній риториці.