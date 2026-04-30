Порошенко говорил о «Прочь от Москвы!», но задекларировал поразительную коллекцию картин российских художников, - эксперт

Недилько Ксения
Петр Порошенко в декларации за 2025 показал десятки работ российских художников. Это резко контрастирует с его призывами об дистанцировании от "русского мира". Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких.
Эксперт обратил внимание, что, по данным декларации, в 2025 году Порошенко задекларировал более 4 млрд. грн доходов. Гладких отмечает, что это в 25 раз больше, чем в довоенном 2021 году, когда политик показывал 162 млн грн заработков. Отдельно он остановился на коллекции произведений искусства Порошенко, где половина картин картин русских художников. Из 45 задекларированных картин 22 принадлежат русским художникам преимущественно XIX века.
Гладких также напомнил о сообщении международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), согласно которому Петр Порошенко контролировал не менее 6 оффшорных компаний, по которым проходили транзакции на десятки миллионов долларов, в том числе для покупки дорогих произведений искусства.
По мнению эксперта, задекларированная коллекция демонстрирует настоящее отношение Порошенко к русской культуре и противоречит его публичной риторике.