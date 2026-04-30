Петр Порошенко в декларации за 2025 показал десятки работ российских художников. Это резко контрастирует с его призывами об дистанцировании от "русского мира". Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких.

"Прочь от Москвы!", — крикнул со сцены Петр Порошенко и приобрел десятки работ российских художников. Официальный миллиардер на пятый год войны шокировал декларацией", — написал Гладких.

Эксперт обратил внимание, что, по данным декларации, в 2025 году Порошенко задекларировал более 4 млрд. грн доходов. Гладких отмечает, что это в 25 раз больше, чем в довоенном 2021 году, когда политик показывал 162 млн грн заработков. Отдельно он остановился на коллекции произведений искусства Порошенко, где половина картин картин русских художников. Из 45 задекларированных картин 22 принадлежат русским художникам преимущественно XIX века.

"Брюллов, Тропинин, Левитан, Коровин, Поленов, Горбатов, Платонов, Маковский и многие другие составляют более половины коллекции культурных ценностей этого патриота. Показательно, у него нет картин Приймаченко, Мурашко или Криволапа. Ни одного киевлянина, львовянина, или хотя бы винничанина, откуда олигарх родом. Потому что Петр – это о скрепах", — отметил эксперт.

Гладких также напомнил о сообщении международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), согласно которому Петр Порошенко контролировал не менее 6 оффшорных компаний, по которым проходили транзакции на десятки миллионов долларов, в том числе для покупки дорогих произведений искусства.

По мнению эксперта, задекларированная коллекция демонстрирует настоящее отношение Порошенко к русской культуре и противоречит его публичной риторике.

"Картины в его декларации раскрывают нам настоящего малоросса, живущего внутри этого политика. Откуда это взялось у Петра? Почему, даже заработав миллиарды, он ползает перед "величием русского мира"? Это сложилось исторически. Еще при Януковиче в украинском политикуме было модно уважать РПЦ и читать Анну "Ахметову". Это было крепко и благостно. Чем Петр Алексеевич удачно и занимался. А еще такое кощунство помогало винницкому коммерсанту двигаться по карьерной лестнице", — подчеркнул Гладких.