Понад пів мільярда на "Єдині новини": у Раді шоковані новими витратами уряду після візиту до США

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про наміри Кабінету Міністрів спрямувати черговий транш бюджетних коштів на фінансування цілодобового телемарафону. Згідно з оприлюдненим проєктом розпорядження, сума контракту для ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" на виробництво контенту для "Єдиних новин" становить майже 638 мільйонів гривень.

Парламентар критично відреагував на це рішення, пов’язавши його з нещодавнім поверненням української делегації з офіційного візиту до Вашингтона.

"Сьогодні уряд, повернувшись з Вашингтону, щоб показати нашу прихильність до реформ і повагу до коштів платників податків… схвалить виділення 638 млн грн на єдиний марафон!" — іронічно зазначив Железняк у своєму Telegram-каналі.

Окрім того, депутат саркастично прокоментував великі обсяги міжнародної фінансової допомоги, додавши: "90 млрд євро самі себе не прогуляють". Згідно з документом, ці кошти підуть на створення інформаційних програм у прямому ефірі та їх поширення в рамках марафону #UAразом. Це рішення викликало чергову хвилю дискусій щодо доцільності таких витрат у бюджеті 2026 року, особливо на тлі закликів партнерів до більшої прозорості та реформ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше депутат Олексій Гончаренко наводив дані щодо довіри до телемарафону: за соцопитуваннями, його дивиться лише близько чверті українців, а довіряють – орієнтовно 15%. Він підкреслив, що марафон посідає перше місце серед медіаресурсів, яким українці не довіряють, і тому назвати його інструментом національної єдності або ефективної комунікації важко.