Главная Новости Общество Скандалы Более полумиллиарда на "Единые новости": в Раде шокированы новыми расходами правительства после визита в США
Более полумиллиарда на "Единые новости": в Раде шокированы новыми расходами правительства после визита в США

Реформы или телевизор? Ярослав Железняк обнародовал планы правительства по финансированию медиа

20 апреля 2026, 19:04
Недилько Ксения

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о намерениях Кабинета Министров направить очередной транш бюджетных средств на финансирование круглосуточного телемарафона. Согласно обнародованному распоряжению, сумма контракта для ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" на производство контента для "Единых новостей" составляет почти 638 миллионов гривен.

Парламентарий критически отреагировал на это решение, увязав его с недавним возвращением украинской делегации из официального визита в Вашингтон.

"Сегодня правительство, вернувшись из Вашингтона, чтобы показать нашу приверженность реформам и уважение средств налогоплательщиков… одобрит выделение 638 млн грн на единый марафон!" – иронично отметил Железняк в своем Telegram-канале.

Кроме того, депутат саркастически прокомментировал большие объемы международной финансовой помощи, добавив: 90 млрд евро сами себя не прогуляют. Согласно документу, эти средства пойдут на создание информационных программ в прямом эфире и их распространение в рамках марафона #UA. Это решение вызвало очередную волну дискуссий о целесообразности таких расходов в бюджете 2026 года, особенно на фоне призывов партнеров к большей прозрачности и реформам.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее депутат Алексей Гончаренко приводил данные о доверии к телемарафону: по соцопросам, его смотрит лишь около четверти украинцев, а доверяют – ориентировочно 15%. Он подчеркнул, что марафон занимает первое место среди медиаресурсов, которым украинцы не доверяют, и потому назвать его инструментом национального единства или эффективной коммуникации сложно.



