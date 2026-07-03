«Понад 11 мільйонів доларів у батьків Зеленського»: що відомо

Російські пропагандисти запустили чергову масштабну дезінформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію керівництва України. Цього разу під прицілом ворожої брехні опинилися найближчі родичі глави держави. У соціальних мережах почали активно розповсюджувати вигадані історії про роботу правоохоронних органів.

Батьки Володимира Зеленського

"У мережі поширюється неправдива інформація про те, що НАБУ нібито провело обшуки у батьків Президента України — Римми та Олександра Зеленських, — повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО. — Стверджується, що на їхніх рахунках буцімто виявили 11 мільйонів доларів".

Насправді вся ця історія від першого до останнього слова є абсолютним вимислом. Щоб змусити людей повірити у брехню, ворог вдався до цифрових маніпуляцій. Пропагандисти змонтували відеоролик, використавши символіку поважного європейського видання, а також додали підроблений знімок екрана нібито з українського новинного сайту. Звісно, на офіційних сторінках цих медіа подібних новин ніколи не існувало.

Аналітики ЦПД зазначають, що за цим вкидом стоять конкретні структури країни-агресорки.

"Цей вкид є типовим методом роботи російської дезінформаційної мережі "Матрьошка", — пояснюють у відомстві, додаючи, що ця мережа "спеціалізується на виготовленні фейкових публікацій під виглядом матеріалів відомих світових медіа".

Російські спецслужби вже не вперше використовують такі брудні прийоми. Вони регулярно продукують схожі казки про "космічні гроші" чи "елітну нерухомість" близьких Володимира Зеленського. Ці вигадки масово закидають на іноземні платформи, особливо в англомовні спільноти. За словами фахівців, мета таких вигадок — підірвати довіру міжнародних партнерів до України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що родину переговірника Мединського помітили в Європі: як вони там опинилися.