«Более 11 миллионов долларов у родителей Зеленского»: что известно

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Недилько Ксения
Российские пропагандисты запустили очередную масштабную дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию руководства Украины. На этот раз под прицелом вражеской лжи оказались самые близкие родственники главы государства. В социальных сетях начали активно распространять вымышленные истории о работе правоохранительных органов.
Родители Владимира Зеленского
На самом деле, вся эта история от первого до последнего слова является абсолютным вымыслом. Чтобы заставить людей поверить во ложь, враг прибег к цифровым манипуляциям. Пропагандисты смонтировали видеоролик, использовав символику солидного европейского издания, а также добавили поддельный снимок экрана якобы с украинского новостного сайта. Конечно, на официальных страницах этих медиа подобных новостей никогда не было.
Аналитики ЦПД отмечают, что за этим вбросом стоят конкретные структуры страны-агрессоры.
Российские спецслужбы уже не в первый раз используют такие грязные приемы. Они регулярно продуцируют похожие сказки о "космических деньгах" или "элитной недвижимости" близких Владимира Зеленского. Эти выдумки массово упрекают в иностранных платформах, особенно в англоязычных сообществах. По словам специалистов, цель таких выдумок – подорвать доверие международных партнеров к Украине.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что семью переговорщика Мединского заметили в Европе: как они там оказались.