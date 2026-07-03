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«Более 11 миллионов долларов у родителей Зеленского»: что известно

Дискредитация на международной арене: враг распространяет сфальсифицированные материалы о найденных 11 миллионах долларов

3 июля 2026, 18:44
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Недилько Ксения

Российские пропагандисты запустили очередную масштабную дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию руководства Украины. На этот раз под прицелом вражеской лжи оказались самые близкие родственники главы государства. В социальных сетях начали активно распространять вымышленные истории о работе правоохранительных органов.

«Более 11 миллионов долларов у родителей Зеленского»: что известно

Родители Владимира Зеленского

"В сети распространяется ложная информация о том, что НАБУ якобы провело обыски у родителей Президента Украины – Риммы и Александра Зеленских, – сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. — Утверждается, что на их счетах вроде бы обнаружили 11 миллионов долларов".

На самом деле, вся эта история от первого до последнего слова является абсолютным вымыслом. Чтобы заставить людей поверить во ложь, враг прибег к цифровым манипуляциям. Пропагандисты смонтировали видеоролик, использовав символику солидного европейского издания, а также добавили поддельный снимок экрана якобы с украинского новостного сайта. Конечно, на официальных страницах этих медиа подобных новостей никогда не было.

«Более 11 миллионов долларов у родителей Зеленского»: что известно - фото 2


Аналитики ЦПД отмечают, что за этим вбросом стоят конкретные структуры страны-агрессоры.

"Этот вброс является типичным методом работы российской дезинформационной сети "Матрешка", — объясняют в ведомстве, добавляя, что эта сеть "специализируется на изготовлении фейковых публикаций под видом материалов известных мировых медиа".

Российские спецслужбы уже не в первый раз используют такие грязные приемы. Они регулярно продуцируют похожие сказки о "космических деньгах" или "элитной недвижимости" близких Владимира Зеленского. Эти выдумки массово упрекают в иностранных платформах, особенно в англоязычных сообществах. По словам специалистов, цель таких выдумок – подорвать доверие международных партнеров к Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что семью переговорщика Мединского заметили в Европе: как они там оказались.



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