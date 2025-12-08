logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали «Покажіть приклад ухилянтам»: Маруся Звіробій різко звернулась до ексміністра Кулеби
«Покажіть приклад ухилянтам»: Маруся Звіробій різко звернулась до ексміністра Кулеби

Українська волонтерка та військова обурена дописами ексміністра Дмитра Кулеби в соцмережах

8 грудня 2025, 22:58
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Українська військова та волонтерка Маруся Звіробій різко відреагувала на публікації у соцмережах колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

«Покажіть приклад ухилянтам»: Маруся Звіробій різко звернулась до ексміністра Кулеби

Маруся Звіробій. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, її обурили фото ексурядовця з дружиною, де вони "чисті, випрані у власному домі".

"Ви, якщо в армію не йдете, не треба драконити багатостраждальний народ, з якого ви знущаєтесь шостий рік, отакими фоточками. Чудова дружина. Питань нема. Але на фото все, що ви понищили іншим людям, можливість бути з коханими, можливість, якщо не хочеш, не служити в армії. Не треба збирати шмаття і їхати з криком і сльозами світ за очі кидаючи власний дім", — написала Звіробій.

На її думку, такі фото показують, що колишні та нинішні посадовці "відірвані від реальності, яку самі створили". 

"Не треба цих фото, заваліть ваші ї*ала. Не зліть людей. І пи*дуйте в армію. Покажіть приклад ухилянтам, на яких наїжджаєте, бо через вас вони в армію не йдуть, а в нас у відповідь мало аргументів", — пише Маруся Звіробій.

Як повідомляв портал "Коментарі", колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, чому після завершення роботи в уряді не долучився до лав Збройних сил. У розмові з журналісткою Яніною Соколовою він наголосив, що готовий стати до служби, якщо отримає повістку.

На запитання, чому він сам не перебуває на фронті, Кулеба відповів, що його головною місією упродовж 2,5 років було дипломатичне забезпечення спротиву та мобілізація міжнародної підтримки України. Однак дипломат зауважив, що не буде тікати з країни і чекає поки йому прийде повістка для мобілізації.



Джерело: https://www.facebook.com/maruzvir25
