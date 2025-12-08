«Покажите пример уклонистам»: Маруся Звиробий резко обратилась к эксминистру Кулебе

Украинская военная и волонтер Маруся Звиробий резко отреагировала на публикации в соцсетях бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Маруся Звиробий. Фото: из открытых источников

В частности, ее возмутили фото экс-чиновника с женой, где они "чисты, стираны в собственном доме".

"Вы, если в армию не идете, не надо драконить многострадальный народ, над которым вы издеваетесь шестой год, такими фоточками. Прекрасная жена. Вопросов нет. Но на фото все, что вы уничтожили другим людям, возможность быть с любимыми, возможность, если не хочешь, не служить в армии. Не надо собирать шмотки и ехать с криком и слезами куда глаза глядят, бросая собственный дом", — написала Звиробий.

По ее мнению, такие фото показывают, что бывшие и нынешние чиновники оторваны от реальности, которую сами создали.

"Не надо этих фото, завалите ваши е*ала. Не злите людей. И пи*дуйте в армию. Покажите пример уклонистам, на которых наезжаете, потому что через вас они в армию не идут, а у нас в ответ мало аргументов", — пишет Маруся Зверобой.

Как сообщал портал "Комментарии", бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, почему после завершения работы в правительстве не присоединился к рядам Вооруженных сил. В разговоре с журналисткой Яниной Соколовой он подчеркнул, что готов стать на службу, если получит повестку.

На вопрос, почему он сам не находится на фронте, Кулеба ответил, что его главной миссией 2,5 года было дипломатическое обеспечение сопротивления и мобилизация международной поддержки Украины. Однако дипломат отметил, что не будет бежать из страны и ждет, пока ему придет повестка для мобилизации.