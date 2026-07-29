Плівки, диплом і маєток на 900 квадратів: за що можуть звільнити голову НБУ Пишного



















Андрія Пишного можуть звільнити з посади голови Національного банку. Його вихід з НБУ, ймовірно, стане справою кількох тижнів — прогнозують окремі джерела в мережі Інтернет.

Андрій Пишний. Фото з відкритих джерел

Причин для цього чимало — "плівки Міндіча", судове рішення щодо підробленого диплома та маєток площею майже 900 квадратних метрів під Києвом пише “Ділова столиця”.

"Зараз активно захиталося крісло під Андрієм Пишним. Я думаю, що найбільша вірогідність того, що він найближчий час напише заяву про відставку", — цитують журналісти народного депутата України Ярослава Железняка.

За останні роки, як зазначають журналісти, навколо Пишного зібралася критична маса конфліктів: сумніви щодо легітимності освіти, розбіжності в деклараціях, історія з дружиною та звинувачення в причетності до корупційних схем.

Найгучнішим епізодом залишається "Міндічгейт" — оприлюднені записи, на яких прізвище очільника НБУ звучить у розмові Умєрова і Міндіча про вирішення питань через банківський сектор.

Звітувати перед парламентом про роль у справі "Мідас" і про ситуацію з Сенс Банком керівник НБУ не поспішає, ігноруючи виклики тимчасової слідчої комісії, зазначають журналісти. Це підтвердив і народний депутат Данило Гетманцев, зазначивши, що Пишний “імітує закордонні відрядження”.

Головна претензія комісії, пише сайт, — кадрова. За словами Гетманцева, разом із фігурантами плівок голова НБУ провів у наглядову раду Сенс Банку своїх людей, ймовірно, для організації корупційних схем. За даними ТСК, частина цих осіб має особисті зв'язки як із самим Пишним, так і з фігурантами "Мідаса", а їхні кандидатури обговорювалися на записах ще до офіційного призначення, йдеться у повідомленні.

Як зазначається, претензії до змісту роботи регулятора накладаються на кадрові. Замість реформ НБУ зайнявся перейменуванням копійок на "шаги", а нардеп Дмитро Разумков нагадав про зарплату очільника Нацбанку в 600 тисяч гривень. Паралельно українці масово скаржаться на блокування рахунків через жорсткі правила фінмоніторингу, до яких регулятор планує додати ще й відеоверифікацію клієнтів терміналів поповнення готівки.

Окремі рішення регулятора економісти називають відкрито шкідливими. Йдеться про нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень.

"Приблизно третина, 30% економіки знаходиться в тіні. Коли ти збільшуєш кількість номіналу купюр, які є в обігу, чи не є це підтримуючим фактором для тіньового сектору економіки?", — журналісти наводять слова економіста , радника президента України у 2019-2024 роках Олега Устенка.

Ще один скандал — нерухомість головного банкіра країни на березі Київського водосховища.

"Розкішний маєток площею майже 900 квадратних метрів у своїй декларації головний банкір нашої країни дуже сором'язливо називає садовим дачним будинком. 900 квадратів для садового будинку непогано. Це прям мі-мі-мі", — іронізує блогер і народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

Об'єкт, за словами Бeрези, звела донька керівника НБУ, яка на той момент не мала доходів відповідного рівня, а якщо кошти на будівництво батько передавав їй у борг, така операція мала б відображатися в декларації — чого також немає.



