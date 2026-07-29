Плівки, диплом і маєток на 900 квадратів: за що можуть звільнити голову НБУ Пишного

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Кречмаровская Наталия
Андрія Пишного можуть звільнити з посади голови Національного банку. Його вихід з НБУ, ймовірно, стане справою кількох тижнів — прогнозують окремі джерела в мережі Інтернет.
Андрій Пишний. Фото з відкритих джерел
Причин для цього чимало — "плівки Міндіча", судове рішення щодо підробленого диплома та маєток площею майже 900 квадратних метрів під Києвом пише “Ділова столиця”.
За останні роки, як зазначають журналісти, навколо Пишного зібралася критична маса конфліктів: сумніви щодо легітимності освіти, розбіжності в деклараціях, історія з дружиною та звинувачення в причетності до корупційних схем.
Найгучнішим епізодом залишається "Міндічгейт" — оприлюднені записи, на яких прізвище очільника НБУ звучить у розмові Умєрова і Міндіча про вирішення питань через банківський сектор.
Звітувати перед парламентом про роль у справі "Мідас" і про ситуацію з Сенс Банком керівник НБУ не поспішає, ігноруючи виклики тимчасової слідчої комісії, зазначають журналісти. Це підтвердив і народний депутат Данило Гетманцев, зазначивши, що Пишний “імітує закордонні відрядження”.
Головна претензія комісії, пише сайт, — кадрова. За словами Гетманцева, разом із фігурантами плівок голова НБУ провів у наглядову раду Сенс Банку своїх людей, ймовірно, для організації корупційних схем. За даними ТСК, частина цих осіб має особисті зв'язки як із самим Пишним, так і з фігурантами "Мідаса", а їхні кандидатури обговорювалися на записах ще до офіційного призначення, йдеться у повідомленні.
Як зазначається, претензії до змісту роботи регулятора накладаються на кадрові. Замість реформ НБУ зайнявся перейменуванням копійок на "шаги", а нардеп Дмитро Разумков нагадав про зарплату очільника Нацбанку в 600 тисяч гривень. Паралельно українці масово скаржаться на блокування рахунків через жорсткі правила фінмоніторингу, до яких регулятор планує додати ще й відеоверифікацію клієнтів терміналів поповнення готівки.
Окремі рішення регулятора економісти називають відкрито шкідливими. Йдеться про нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень.
Ще один скандал — нерухомість головного банкіра країни на березі Київського водосховища.
Об'єкт, за словами Бeрези, звела донька керівника НБУ, яка на той момент не мала доходів відповідного рівня, а якщо кошти на будівництво батько передавав їй у борг, така операція мала б відображатися в декларації — чого також немає.