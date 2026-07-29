Пленки, диплом и имение на 900 квадратов: за что могут уволить главу НБУ Пышного



















Андрея Пышного могут уволить с должности главы Национального банка. Его выход из НБУ, вероятно, станет делом нескольких недель – прогнозируют отдельные источники в сети Интернет.

Андрей Пышный. Фото из открытых источников

Причин немало — "пленки Миндича", судебное решение о поддельном дипломе и имении площадью почти 900 квадратных метров под Киевом пишет “Деловая столица”.

"Сейчас активно пошатнулось кресло под Андреем Пышным. Я думаю, что самая большая вероятность того, что он в ближайшее время напишет заявление об отставке", – цитируют журналисты народного депутата Украины Ярослава Железняка.

За последние годы, как отмечают журналисты, вокруг Пышного собралась критическая масса конфликтов: сомнения в легитимности образования, расхождении в декларациях, история с женой и обвинение в причастности к коррупционным схемам.

Самым громким эпизодом остается "Миндичгейт" – обнародованные записи, на которых фамилия главы НБУ звучит в разговоре Умерова и Миндича о решении вопросов через банковский сектор.

Отчитываться перед парламентом о роли в деле "Мидас" и о ситуации с Сенс Банком руководитель НБУ не спешит, игнорируя вызовы временной следственной комиссии, отмечают журналисты. Это подтвердил и народный депутат Даниил Гетманцев, отметив, что Пышный "имитирует заграничные командировки".

Главная претензия комиссии, пишет сайт, – кадровая. По словам Гетманцева, вместе с фигурантами пленок глава НБУ провел в наблюдательный совет Сенс Банка своих людей, вероятно, для организации коррупционных схем. По данным ВСК, часть этих лиц имеет личные связи как с самим Пышным, так и с фигурантами "Мидас", а их кандидатуры обсуждались на записях еще до официального назначения, говорится в сообщении.

Претензии к содержанию работы регулятора накладываются на кадровые. Вместо реформ НБУ занялся переименованием копеек в "шаги", а нардеп Дмитрий Разумков напомнил о зарплате главы Нацбанка в 600 тысяч гривен. Параллельно украинцы массово жалуются на блокировку счетов из-за жестких правил финмониторинга, к которым регулятор планирует добавить еще и видеоверификацию клиентов терминалов пополнения наличных денег.

Отдельные решения регулятора экономисты называют откровенно вредными. Речь идет о новой банкноте номиналом в 2 тысячи гривен.

"Примерно треть, 30% экономики находится в тени. Когда ты увеличиваешь количество номинала купюр, которые в обращении, не является ли это поддерживающим фактором для теневого сектора экономики?", — журналисты приводят слова экономиста, советника президента Украины в 2019-2024 годах Олега Устенко.

Еще один скандал – недвижимость главного банкира страны на берегу Киевского водохранилища.

"Роскошное имение площадью почти 900 квадратных метров в своей декларации главный банкир нашей страны очень стыдливо называет садовым дачным домом. 900 квадратов для садового дома неплохо. Это прямо ми-ми-ми", — иронизирует блогер и народный депутат VIII созыва Борислав Береза.

Объект, по словам Березы, возвела дочь руководителя НБУ, которая на тот момент не имела доходов соответствующего уровня, а если средства на строительство отец передавал ей в долг, такая операция должна отражаться в декларации — чего тоже нет.



