“Писав статті “Служити мають усі!”, а сам ховається від ЗСУ”: ЗМІ про подвійні стандарти журналіста Шульгата

Ветерани та військові з руху “Чесна мобілізація” заявили про подвійні стандарти журналіста “Громадського” Євгенія Шульгата.

Євгеній Шульгат. Фото з відкритих джерел

Журналіст писав статті, що воювати мають всі, а сам намагається уникнути призову, повідомляють “Українські новини”.

“Журналіст hromadske Євгеній Шульгат, якого вчора затримала поліція за ухилення від мобілізації, намагався уникнути служби в армії як здобувач освіти. У 2024 році він вступив до Київського національного університету на магістратуру. Як заявив колишній викладач КНУ та член Громадської ради доброчесності (ГРД), а нині військовий Олександр Волошин, тоді всі зрозуміли, що Шульгату навчання потрібне лише заради відстрочки. Це спричинило хвилю критики в його бік серед колег, тому журналіст був вимушений вийти зі складу ГРД. В 2026-му разом із навчанням у нього закінчилася відстрочка від мобілізації, і під час перевірки документів він був затриманий поліцією та доставлений до ТЦК”, — цитують журналісти заяву руху.

Зазначається, що, за даними ЗМІ, у ТЦК Шульгату видали повістку на проходження ВЛК на 28 липня, але він її проігнорував.

“Тепер Шульгат кричить про "тиск на ЗМІ" та переслідування через "журналістську діяльність", хоча у нього просто немає більше підстав для відстрочки. Тому Шульгату законно видали повістку на сьогодні для проходження ВЛК, яку він проігнорував. Примітно, що нещодавно Шульгат навпаки писав матеріали, що "Воювати мають всі", а сам шукав будь-яку можливість ухилитися від мобілізації”, — йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що історія Шульгата — це приклад подвійних стандартів цілого ряду активістів та блогерів.

“Випадок Шульгата — це яскрава ілюстрація подвійних стандартів активістів, блогерів, “антикорупціонерів” та інших публічних людей, які називають себе “моральними авторитетами”. Поки їх особисто не мобілізували, вони посилають всіх на фронт. Але після контакту з ТЦК або поліцією за ухилення від служби різко змінюють риторику — заявляють про “тиск через професійну діяльність” як Шульгат, або оформлюють собі “інвалідність” як Мокрик, чи стають “незрячими” як Шабунін”, — цитує видання слова ветеранів та військових з руху “Чесна мобілізація”.

З огляду на це, як зазначає видання, рух вимагає справедливого перегляду системи бронювання, надання відстрочок та виключення з військового обліку.

“Наполягаємо на справедливому перегляді системи бронювання, надання відстрочок та виключення з військового обліку, яка сьогодні дозволяє усім "мазаним" та "ряженим" активістам, антикорупціонерам та іншим ухилянтам сидячи в київських ресторанах повчати, як треба воювати, поки звичайні хлопці захищають країну на фронті”, — наголосили представники руху.

Видання нагадало: військова Тетяна Чорновол заявила, що відомі активісти повинні захищати Україну, як це роблять мільйони простих людей, інакше всі їхні слова — це цинізм та лицемірство.



