"Писал статьи "Служить должны все!", а сам скрывается от ВСУ": СМИ о двойных стандартах журналиста Шульгата

Ветераны и военные из движения "Честная мобилизация" заявили о двойных стандартах журналиста "Суспільного" Евгения Шульгата.

Евгений Шульгат. Фото из открытых источников

Журналист писал статьи, что воевать должны все, а сам пытается избежать призыва, сообщают “Українські новини”.

"Журналист hromadske Евгений Шульгат, которого вчера задержала полиция за уклонение от мобилизации, пытался избежать службы в армии как соискатель образования. В 2024 году он поступил в Киевский национальный университет на магистратуру. Как заявил бывший преподаватель КНУ и член Общественного совета добродетели (ОСД) нужно лишь ради отсрочки. Это повлекло за собой волну критики в его сторону среди коллег, поэтому журналист был вынужден выйти из состава ОСД. В 2026 году вместе с учебой у него закончилась отсрочка от мобилизации, и во время проверки документов он был задержан полицией и доставлен в ТЦК”, — цитируют журналисты заявление движения.

Отмечается, что, по данным СМИ, в ТЦК Шульгату выдали повестку на прохождение ВЛК на 28 июля, но он ее проигнорировал.

"Теперь Шульгат кричит о "давление на СМИ" и преследовании из-за "журналистской деятельности", хотя у него просто нет больше оснований для отсрочки. Поэтому Шульгату законно выдали повестку на сегодняшний день для прохождения ВЛК, которую он проигнорировал. Примечательно, что недавно Шульгат наоборот писал материалы, что "Воевать должны все", а сам искал любую возможность уклониться от мобилизации”, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что история Шульгата – это пример двойных стандартов целого ряда активистов и блогеров.

"Случай Шульгата — это яркая иллюстрация двойных стандартов активистов, блоггеров, "антикоррупционеров" и других публичных людей, которые называют себя "моральными авторитетами". Пока их лично не мобилизовали, они посылают всех на фронт. Но после контакта с ТЦК или полицией за уклонение от службы резко меняют риторику — заявляют о "давление через профессиональную деятельность" как Шульгат, или оформляют себе "инвалидность" как Мокрик, или становятся "незрячими" как Шабунин", — цитирует издание слова ветеранов и военных из движения "Честная мобилизация".

Учитывая это, как отмечает издание, движение требует справедливого пересмотра системы бронирования, предоставления отсрочок и исключения из военного учета.

"Настаиваем на справедливом пересмотре системы бронирования, предоставления отсрочок и исключения из военного учета, которая сегодня позволяет всем "мазаным" и "ряженым" активистам, антикоррупционерам и другим уклоняющимся сидя в киевских ресторанах поучать, как надо воевать, пока обычные ребята защищают страну на фронте", — отметили представители движения.

Издание напомнило: военная Татьяна Черновол заявила, что известные активисты должны защищать Украину, как это делают миллионы простых людей, иначе все их слова — это цинизм и лицемерие.



