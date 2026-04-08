«Першим придумав»: у Раді висміяли незвичний стиль міністра освіти Оксена Лісового

Народний депутат Максим Бужанський звернув увагу на специфічне вбрання міністра освіти та науки Оксена Лісового під час його візиту до стін парламенту. Політик не стримався від іронії, порівнявши стиль міністра з модою минулих десятиліть.

Оксен Лісовий

Нардеп зазначив, що поєднання офіційних елементів гардероба зі спортивними речами у виконанні Лісового виглядає занадто екстравагантно.

"В 90-ті у деяких регіонах під спортивний костюм строгі туфлі взували, але щоб сорочку під спортивну кофту, та ще й піджак зверху — це міністр освіти Лісовий першим придумав", — зауважив Бужанський.

Крім того, депутат додав до критики стилю закиди щодо минулих скандалів, пов'язаних із дисертацією міністра. Він припустив, що таке прагнення до "модної новизни" може бути спробою позбутися старого репутаційного шлейфу.

"Мабуть, зачепило це вічне — плагіатор, плагіатор, захотілося все-таки щось самому вигадати", — підсумував народний обранець.

