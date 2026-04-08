logo_ukra

BTC/USD

70806

ETH/USD

2190.6

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали «Першим придумав»: у Раді висміяли незвичний стиль міністра освіти Оксена Лісового
commentss НОВИНИ Всі новини

«Першим придумав»: у Раді висміяли незвичний стиль міністра освіти Оксена Лісового

«Плагіатор захотів вигадати щось своє»: Бужанський відреагував на вбрання Лісового іронічним коментарем

8 квітня 2026, 17:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народний депутат Максим Бужанський звернув увагу на специфічне вбрання міністра освіти та науки Оксена Лісового під час його візиту до стін парламенту. Політик не стримався від іронії, порівнявши стиль міністра з модою минулих десятиліть.

Нардеп зазначив, що поєднання офіційних елементів гардероба зі спортивними речами у виконанні Лісового виглядає занадто екстравагантно.

"В 90-ті у деяких регіонах під спортивний костюм строгі туфлі взували, але щоб сорочку під спортивну кофту, та ще й піджак зверху — це міністр освіти Лісовий першим придумав", — зауважив Бужанський.

Крім того, депутат додав до критики стилю закиди щодо минулих скандалів, пов'язаних із дисертацією міністра. Він припустив, що таке прагнення до "модної новизни" може бути спробою позбутися старого репутаційного шлейфу.

"Мабуть, зачепило це вічне — плагіатор, плагіатор, захотілося все-таки щось самому вигадати", — підсумував народний обранець.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нардепка Мар’яна Безугла розкритикувала свою колегу Оксану Дмитрієву за її нову сукню. "Здається, народна депутатка розчленувала диско-кулю", – написала Безугла та додала фото, які сама ж зробила у Верховній Раді. "Воно все блищить і відбиває. Оксана Дмитрієва, соратниця Разумкова. Ймовірно, що привід — це його День народження сьогодні", – додала нардепка.                                                                                                                                                                                    



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини