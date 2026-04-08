«Первым придумал»: в Раде высмеяли необычный стиль министра образования Оксена Лисового

Народный депутат Максим Бужанский обратил внимание на специфические наряды министра образования и науки Оксена Лисового во время его визита в стены парламента. Политик не удержался от иронии, сравнив стиль министра с модой прошлых десятилетий.

Оксен Лисовый

Нардеп отметил, что сочетание официальных элементов гардероба со спортивными вещами в исполнении Лисового выглядит слишком экстравагантно.

"В 90-е в некоторых регионах под спортивный костюм строгие туфли обували, но чтобы рубашку под спортивную кофту, да еще и пиджак сверху — это министр образования Лисовой первым придумал", — отметил Бужанский.

Кроме того, депутат добавил к критике стиля упреки в отношении прошлых скандалов, связанных с диссертацией министра. Он предположил, что такое стремление к "модной новизне" может стать попыткой избавиться от старого репутационного шлейфа.

"Видимо, задело это вечное – плагиатор, плагиатор, захотелось все-таки что-то самому придумать", – подытожил народный избранник.

